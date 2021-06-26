Маловато будет: Разведка США расписалась в собственном бессилии по поводу НЛО

Разведывательные службы США расписались в собственном бессилии. Так можно трактовать их доклад об НЛО, на который были выделены десятки миллионов долларов. Суть незасекреченной части документа укладывается в два слова - маловато будет.

Аппарат директора Национальной разведки США распространил незасекреченную часть доклада о неопознанных летающих объектах. НЛО увидели американские военные, а эксперты разбирались в природе произошедшего.

Разведка США расписалась в собственном бессилии. Она призналась, что сообщений нужного качества не так много, поэтому однозначно ничего определить невозможно.

"Ограниченное количество высококачественных сообщений относительно неопознанных летающих объектов мешает нашей возможности сделать однозначные выводы о природе или намерениях НЛО", - сказано в документе.

На подготовку доклада было потрачено 22 миллиона долларов.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон сделал идеальное заявление об НЛО. Он не отрицает существование инопланетян, но имеет страховку на разные случаи.

"Я думаю, что есть вероятность, что где-то там есть то, что вы бы назвали жизнью", - сказал Клинтон.