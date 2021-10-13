Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зр...
Главная / В России

«Малошумность, многофункциональность, высокая автономность»: как подводная лодка «Магадан» усилит Тихоокеанский флот

13 октября 2021, 01:40  •  91 • В России
В состав Тихоокеанского флота ВМФ России вошла новая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан». До 2024 года ТОФ получит шесть субмарин проекта 636.3. Эти подлодки являются одними из самых малошумных в мире и в странах НАТО получили прозвище «Чёрная дыра». Эксперты отмечают, что по боевым характеристикам и целому ряду параметров они превосходят практически все неатомные субмарины, которые используются в Тихоокеанском регионе.
 
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» РИА Новости © Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
 

Во вторник, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония передачи в состав Военно-морского флота РФ дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка». В церемонии поднятия на корабле Андреевского флага принял участие врио начальника Главного штаба ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев.

«Сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение. Мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль, большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан». Много дел предстоит кораблю и его экипажу, прежде чем он войдёт в родную гавань — Владивосток: отработка и сдача полного курса задач боевой подготовки, ввод в состав боеготовых сил Военно-морского флота», — сказано в обращении главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, которое озвучил Неупокоев.

«Магадан» — это третья подводная лодка данной серии, построенная на «Адмиралтейских ветвях» для Тихоокеанского флота. Контракт на строительство шести субмарин модернизированного проекта 636.3 «Варшавянка» для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года.

Первая подлодка «Петропавловск-Камчатский» была передана заказчику в ноябре 2019 года. Через месяц на воду была спущена вторая субмарина этой серии — «Волхов», которая вошла в состав флота в октябре 2020-го. Подводная лодка «Магадан» была заложена 1 ноября 2019-го и спущена на воду в марте этого года. Сейчас на четвёртой подлодке «Уфа» идёт формирование лёгкого корпуса и монтажные работы, установка акустического покрытия.

Подлодки «Можайск» и «Якутск» были заложены на «Адмиралтейских верфях» в августе 2021-го. ВМФ России планирует получить все шесть подлодок проекта «Варшавянка» для ТОФ до 2024 года.

Наследница «Палтуса»

Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» — это улучшенный вариант многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 877 «Палтус» (Kilo в классификации НАТО), разработанных в СССР в конце 1970-х годов.

Своё имя «Варшавянка» получила от экспортной версии проекта «Палтус», подлодки которого предполагалось поставлять в страны Варшавского договора. В 1990—2000-х годах упрощённые модификации «Варшавянки» экспортировались в Китай, Индию, Алжир и Вьетнам.

  • Подводная лодка «Магадан» на стапеле завода на торжественной церемонии спуска на воду
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Субмарины этого проекта относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок. Их длина составляет почти 74 м, подводное водоизмещение — 3950 т. Предельная глубина погружения — 300 м. Субмарины «Варшавянка» оснащены дизель-электрической установкой: гребным электродвигателем мощностью около 5,5 тыс. л. с. и двумя дизель-генераторами 30ДГ мощностью 1500 кВт каждый.

Подлодка может развивать надводную скорость до 17 узлов и подводную — 20 узлов. Автономность «Варшавянки» — 45 суток. Без всплытия она может преодолеть 400 морских миль. Экипаж подлодки составляет 52 человека.

Минобороны РФ отмечает, что субмарины модифицированного проекта 636 имеют более высокую боевую эффективность по сравнению с предыдущими проектами.

«Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение», — отмечали в оборонном ведомстве.

Основным ударным вооружением подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Они имеют низкую радиолокационную заметность и благодаря полёту на сверхмалых высотах могут эффективно избегать обнаружения средствами ПВО.

В 2015 году подлодка проекта 636.3, оснащённая этими ракетами, прошла боевое крещение в Сирии. Субмарина «Ростов-на-Дону» произвела удар «Калибрами» по позициям террористов в провинции Ракка. Это были первые в истории российского подводного флота ракетные удары в условиях реальных боевых действий.

Помимо ракет, лодка оснащается боекомплектом из 18 торпед или 24 мин — в её носовой части расположены шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов.

Скрытый удар

Одним из главных достоинств и отличительных характеристик «Варшавянок», по мнению экспертов, является их высокая скрытность. В конструкции лодок используются шумопоглощающие элементы и современные средства по снижению уровня собственного шума до естественного фона океана.

Низкая заметность, отмечают аналитики, позволяет подлодкам проекта 636.3 реализовать концепцию упреждающего обнаружения: «Варшавянка» может заметить вражеский корабль и внезапно атаковать его противокорабельными ракетами с расстояния, превышающего порог её собственного обнаружения.

Эта особенность не осталась незамеченной в западном экспертном сообществе: в странах НАТО эти подлодки получили прозвище «Чёрная дыра» (Improved Kilo в официальной классификации альянса).

  • Материал The National Interest «Класс Kilo: Российская подводная лодка «Чёрная дыра»
  • © The National Interest

Высокие показатели скрытности «Варшавянок», в частности, отметил американский военно-политический портал The National Interest в своём материале «Класс Kilo: российская подводная лодка «Чёрная дыра».

«Подлодки Improved Kilo, получившие от ВМС США прозвище «Чёрная дыра», крайне бесшумны. Изготовление аппаратов этого класса вот уже 30 лет идёт более-менее непрерывно, что говорит об их эффективности в военно-морской среде», — отмечает издание.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, основное назначение подлодок проекта 636.3 — это выполнение боевых задач в ближней морской зоне. При этом оснащение крылатыми ракетами позволяет наносить удары как по целям на берегу, так и кораблям вероятного противника.

«Эта лодка универсальная — она может бороться с кораблями, подводными лодками, а также осуществлять поддержку, например, высадки наземных войск на плацдарм ударами крылатых ракет «Калибр», — отметил эксперт.

«Уходили налево, так как впереди были населённые пункты»: что известно о крушении самолёта в Татарстане

Леонков подчеркнул, что такие возможности уже убедительно продемонстрировала подводная лодка этой серии «Ростов-на-Дону» в Сирии. При этом её главным тактическим преимуществом является скрытность, добавил собеседник RT.

«У неё есть способность такого тихого хода, что современные гидроакустические станции не могут её обнаружить, когда она находится в подводном положении. Малошумность, многофункциональность, высокая автономность и высокая автоматизированность делают эту лодку очень грозным средством вооружения, которое охраняет наши морские рубежи», — подчеркнул Алексей Леонков.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что эти лодки будут очень востребованы на Тихоокеанском морском рубеже России.

«Мы не втягиваемся в гонку вооружений, а добиваемся преимущества за счёт технологий и совершенствования ударного вооружения на подводных лодках и кораблях. Это крайне важно и позволит нашему флоту оставаться самым сильным в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил собеседник RT.

Полная серия этих подлодок необходима ТОФ для сдерживания японских и американских военно-морских сил в регионе, добавил Кнутов.

«По своим боевым характеристикам и целому ряду параметров, ударной мощи и вооружению «Варшавянки» превосходят практически все неатомные подводные лодки, которые используются морскими державами в данном регионе», — заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
11 октября 2021, 18:10
Трагедия на Левобережной: что известно о гибели женщины с детьми на севере Москвы
11 октября 2021, 22:15
«Дать жёсткую правовую оценку»: СК возбудил дела против директора школы и руководства ЧОПа после убийства в Махачкале
11 октября 2021, 10:00
«Я не куплю пол-литра водки за 300 рублей — дорого»: в чём причины массового отравления метанолом в Оренбургской области
11 октября 2021, 17:35
«Запрещены связь и общение с журналистами»: Мосгорсуд перевёл под домашний арест дезинфектора Антона Котова
12 октября 2021, 20:25
«Главный наш враг — это низкие доходы граждан»: Путин рассказал о планах выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян
11 октября 2021, 14:40
«Противоречат социальному характеру нашего государства»: в Кремле не поддержали идею штрафов за отказ от вакцинации
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2021, 22:50
Режим ЧС сейчас же: Дефицит газа на Украине привёл к экстренным политическим мерам
12 октября 2021, 22:50
В ЕС ответили на вечный вопрос Украины: "Мы очень близки"
12 октября 2021, 22:50
На Украине заговорили о "холодном мире" с Россией и "заморозке" к...
12 октября 2021, 22:50
Как на Украине прячут офшоры Зеленского: Журналист раскрыл схему политтехнологов
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
09 октября 2021, 17:15
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.