«Малошумность, многофункциональность, высокая автономность»: как подводная лодка «Магадан» усилит Тихоокеанский флот

В состав Тихоокеанского флота ВМФ России вошла новая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан». До 2024 года ТОФ получит шесть субмарин проекта 636.3. Эти подлодки являются одними из самых малошумных в мире и в странах НАТО получили прозвище «Чёрная дыра». Эксперты отмечают, что по боевым характеристикам и целому ряду параметров они превосходят практически все неатомные субмарины, которые используются в Тихоокеанском регионе.

Во вторник, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония передачи в состав Военно-морского флота РФ дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка». В церемонии поднятия на корабле Андреевского флага принял участие врио начальника Главного штаба ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев.

«Сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение. Мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль, большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан». Много дел предстоит кораблю и его экипажу, прежде чем он войдёт в родную гавань — Владивосток: отработка и сдача полного курса задач боевой подготовки, ввод в состав боеготовых сил Военно-морского флота», — сказано в обращении главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, которое озвучил Неупокоев.

«Магадан» — это третья подводная лодка данной серии, построенная на «Адмиралтейских ветвях» для Тихоокеанского флота. Контракт на строительство шести субмарин модернизированного проекта 636.3 «Варшавянка» для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года.

Первая подлодка «Петропавловск-Камчатский» была передана заказчику в ноябре 2019 года. Через месяц на воду была спущена вторая субмарина этой серии — «Волхов», которая вошла в состав флота в октябре 2020-го. Подводная лодка «Магадан» была заложена 1 ноября 2019-го и спущена на воду в марте этого года. Сейчас на четвёртой подлодке «Уфа» идёт формирование лёгкого корпуса и монтажные работы, установка акустического покрытия.

Подлодки «Можайск» и «Якутск» были заложены на «Адмиралтейских верфях» в августе 2021-го. ВМФ России планирует получить все шесть подлодок проекта «Варшавянка» для ТОФ до 2024 года.

Наследница «Палтуса»

Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» — это улучшенный вариант многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 877 «Палтус» (Kilo в классификации НАТО), разработанных в СССР в конце 1970-х годов.

Своё имя «Варшавянка» получила от экспортной версии проекта «Палтус», подлодки которого предполагалось поставлять в страны Варшавского договора. В 1990—2000-х годах упрощённые модификации «Варшавянки» экспортировались в Китай, Индию, Алжир и Вьетнам.

Подводная лодка «Магадан» на стапеле завода на торжественной церемонии спуска на воду

РИА Новости

© Алексей Даничев

Субмарины этого проекта относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок. Их длина составляет почти 74 м, подводное водоизмещение — 3950 т. Предельная глубина погружения — 300 м. Субмарины «Варшавянка» оснащены дизель-электрической установкой: гребным электродвигателем мощностью около 5,5 тыс. л. с. и двумя дизель-генераторами 30ДГ мощностью 1500 кВт каждый.

Подлодка может развивать надводную скорость до 17 узлов и подводную — 20 узлов. Автономность «Варшавянки» — 45 суток. Без всплытия она может преодолеть 400 морских миль. Экипаж подлодки составляет 52 человека.

Минобороны РФ отмечает, что субмарины модифицированного проекта 636 имеют более высокую боевую эффективность по сравнению с предыдущими проектами.

«Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение», — отмечали в оборонном ведомстве.

Основным ударным вооружением подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Они имеют низкую радиолокационную заметность и благодаря полёту на сверхмалых высотах могут эффективно избегать обнаружения средствами ПВО.

В 2015 году подлодка проекта 636.3, оснащённая этими ракетами, прошла боевое крещение в Сирии. Субмарина «Ростов-на-Дону» произвела удар «Калибрами» по позициям террористов в провинции Ракка. Это были первые в истории российского подводного флота ракетные удары в условиях реальных боевых действий.

Помимо ракет, лодка оснащается боекомплектом из 18 торпед или 24 мин — в её носовой части расположены шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов.

Скрытый удар

Одним из главных достоинств и отличительных характеристик «Варшавянок», по мнению экспертов, является их высокая скрытность. В конструкции лодок используются шумопоглощающие элементы и современные средства по снижению уровня собственного шума до естественного фона океана.

Низкая заметность, отмечают аналитики, позволяет подлодкам проекта 636.3 реализовать концепцию упреждающего обнаружения: «Варшавянка» может заметить вражеский корабль и внезапно атаковать его противокорабельными ракетами с расстояния, превышающего порог её собственного обнаружения.

Эта особенность не осталась незамеченной в западном экспертном сообществе: в странах НАТО эти подлодки получили прозвище «Чёрная дыра» (Improved Kilo в официальной классификации альянса).

Материал The National Interest «Класс Kilo: Российская подводная лодка «Чёрная дыра»

© The National Interest

Высокие показатели скрытности «Варшавянок», в частности, отметил американский военно-политический портал The National Interest в своём материале «Класс Kilo: российская подводная лодка «Чёрная дыра».

«Подлодки Improved Kilo, получившие от ВМС США прозвище «Чёрная дыра», крайне бесшумны. Изготовление аппаратов этого класса вот уже 30 лет идёт более-менее непрерывно, что говорит об их эффективности в военно-морской среде», — отмечает издание.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, основное назначение подлодок проекта 636.3 — это выполнение боевых задач в ближней морской зоне. При этом оснащение крылатыми ракетами позволяет наносить удары как по целям на берегу, так и кораблям вероятного противника.

«Эта лодка универсальная — она может бороться с кораблями, подводными лодками, а также осуществлять поддержку, например, высадки наземных войск на плацдарм ударами крылатых ракет «Калибр», — отметил эксперт.

Леонков подчеркнул, что такие возможности уже убедительно продемонстрировала подводная лодка этой серии «Ростов-на-Дону» в Сирии. При этом её главным тактическим преимуществом является скрытность, добавил собеседник RT.

«У неё есть способность такого тихого хода, что современные гидроакустические станции не могут её обнаружить, когда она находится в подводном положении. Малошумность, многофункциональность, высокая автономность и высокая автоматизированность делают эту лодку очень грозным средством вооружения, которое охраняет наши морские рубежи», — подчеркнул Алексей Леонков.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что эти лодки будут очень востребованы на Тихоокеанском морском рубеже России.

«Мы не втягиваемся в гонку вооружений, а добиваемся преимущества за счёт технологий и совершенствования ударного вооружения на подводных лодках и кораблях. Это крайне важно и позволит нашему флоту оставаться самым сильным в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил собеседник RT.

Полная серия этих подлодок необходима ТОФ для сдерживания японских и американских военно-морских сил в регионе, добавил Кнутов.