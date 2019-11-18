Малолетние иноагенты, к регистрации будьте готовы! • 78 • Аналитика

В шеренгу по одному — становись!

В среду в Государственной думе РФ состоялось примечательное событие: комитет по информационной политике рекомендовал принять поправки в закон об иностранных агентах, позволяющие применять этот статус к рядовым гражданам России, не юридическим лицам. Понятно, что не ко всем, а только к тем, кто участвует в создании материалов СМИ-иноагентов либо распространяет их, либо получает деньги из иностранных источников или от их российских представителей.



Цель у данных поправок, как всегда, благая: обеспечить большую прозрачность (для потребителя информации) того, откуда ветер дует. Тем более что принятый ранее, в 2017 году, закон распространялся в основном на юридические лица. Но мы ведь понимаем, что сейчас иной гражданин, вещающий на YouTube и имеющий там пару миллионов подписчиков, по своему влиянию может конкурировать с официальным телеканалом. Тем более что из-за избирательности аудитории блогер имеет, как правило, гораздо больше доверия у своей аудитории, чем вещающий для всех телеканал.





На всякий случай уточним: речь не идет о цензуре или блокировке какого-то, как сейчас любят говорить, «лидера мнений». Нет, согласно нормам закона, он должен будет всего лишь открыто уведомлять свою аудиторию, что является иностранным агентом. Кроме того, существенно возрастет юридическая нагрузка на него: обсуждается вопрос об обязательной юридической регистрации новых иноагентов. Правда, в комитете по информационной политике особо подчеркнули, что зарегистрироваться в качестве юридического лица должны будут только крупные блогеры, признанные иностранными агентами. Более того, председатель комитета по информполитике Леонид Левин особо подчеркнул, что новые нормы закона не будут распространяться на блогеров. Закон, по его словам, будет избирательным, и главное его назначение в том, чтобы иметь возможность «зеркального ответа» нашим недоброжелателям.



Более того, по словам официальных лиц, ратующих за принятие новых норм закона, он не будет автоматически применяться даже к журналистам иностранных изданий, уже признанных в России иностранными агентами. Но меры за нарушение новых норм закона уже предусмотрены, и в случае их принятия граждане, нарушившие порядок деятельности СМИ-иноагента, должны будут заплатить от 10 000 до 100 000 рублей. Для должностных лиц штраф составит от 50 000 до 200 000 рублей, а для юридических суммы и того больше – от 500 000 до 5 000 000 рублей.



Закон что дышло?

Теперь, уйдя от цифр и официоза, давайте обратим внимание на некоторые аспекты вопроса, которые почему-то сейчас почти не обсуждаются. Тем более что именно в них, как кажется, и будет основная «закавыка»…



Прежде всего мне кажется очень странным сама постановка вопроса об избирательности применения закона. Закон, напомню, это такая вещь, которая должна с равной справедливостью (и обязательностью!) применяться ко всем! Даже разговоры об «избирательном применении закона» являются незаконными и недопустимыми! А уж тем более если об этом говорят законодатели, члены Государственной думы…



Собственно, один из ключевых маркеров, определяющих необходимость и оправданность закона, — это именно то, может ли он применяться абсолютно ко всем. И если нет, не может, то необходимость его принятия сразу ставится под вопрос. Под большой вопрос, замечу…



Далее. Давайте отметим обязательно возникающую в случае избирательного применения почву для злоупотреблений и коррупции. Ну а что: обзвонил «уполномоченный товарищ» десяток топ-блогеров YouTube, припугнул, потом приватно пообщался, и вот тебе, квартирка для сыночка, машинка для дочурки, бархатный камзольчик для любимой собачки.



Если откровенно, это попахивает каким-то психическим расстройством: открытые разговоры законодателей об избирательном применении принимаемых ими законов. За такое, извините, вон из Думы и из профессии.



Но если применение будет неизбирательным, у нас получается примерно следующее: абсолютно все (!!!) блогеры YouTube, монетизирующие свои просмотры на данной платформе, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов. И никаких «если» — критериям новых законодательных инициатив они соответствуют, деньги от иностранной компании получают, на зрителей своих какое-то влияние оказывают. А уж большой блогер или малый, сейчас совершенно не важно: законом размер канала не устанавливается и применять его будут избирательно, как левая нога захочет.



КамАЗ для офшора…

Чисто теоретически я понимаю, что эти новшества должны, по замыслу их разработчиков, «приструнить» таких «блогеров», как Навальный или Дудь. Но боюсь, что получится, как всегда: аудитории конкретно этих персон глубоко наплевать на статус иностранного агента, они ещё и поздравлять будут с этим Лешу с Юрой. А вот для сотен и тысяч блогеров поменьше это будет означать одно – оказаться «на крючке» либо реально начать тратиться на юристов, бухгалтерию и так далее.



Как вы думаете, из скольких пока ещё нейтральных к власти блогеров это сделает оголтелых борцов с режимом? Правильно – почти из всех. И тут они, в кои-то веки, будут иметь хоть какие-то основания для своей нелюбви.





Ну а Кремль в очередной раз расплатится за чьё-то желание разбить себе лоб в порыве верноподданнического законотворчества. Кто сомневается, пусть вспомнит пенсионную реформу, не решившую ни одну из стоявших перед нею задач…



То есть налицо вполне очевидный случай контрпродуктивного законотворчества. Причем оно на этот раз вообще на грани безумия, поскольку даже минимально не решает конструктивных задач: никого таким образом не заткнут, поддерживаемые из-за границы блогеры с усмешкой будут платить упомянутые штрафы, да ещё и расширят свою аудиторию на волне поднявшегося «хайпа».



Надо отметить, что после так называемого закона о репостах у властей уже есть определенные возможности по обузданию слишком ретивых блогеров и видеоблогеров. Ну а довольно строгое наказание за распространение недостоверной информации, тоже в соответствии с недавней законодательной инициативой, и вовсе заставило многих любителей «хайпануть по-взрослому» присмиреть и начать наконец-то думать над тем, что они публикуют в своих соцсетях и видеоблогах. Потенциал подобного рода инициатив исчерпан, дальше можно сделать только хуже…



Но такое ощущение, что некоторые наши законодатели именно этого и добиваются…



Увы, вероятность того, что Дума все-таки примет эти поправки, довольно велика. А значит, мы с вами ещё станем свидетелями разного рода флешмобов от сотен и тысяч блогеров, увидим миллионы их молодых последователей, просящих записать их в иностранные агенты, либо…



Любо не увидим ничего, кроме «избирательного применения», которое очень подходит под старый анекдот. Помните? «Пошушукались, пошушукались, да и сожрали человека»…



А может, скоро увидим очередной грузовик наличности, изымаемый у «уполномоченного товарища». Блогеров, как известно, многие тысячи. Не банки, конечно, но с каждого понемногу, и КамАЗ с наличностью готов к отправке в офшор… В среду в Государственной думе РФ состоялось примечательное событие: комитет по информационной политике рекомендовал принять поправки в закон об иностранных агентах, позволяющие применять этот статус к рядовым гражданам России, не юридическим лицам. Понятно, что не ко всем, а только к тем, кто участвует в создании материалов СМИ-иноагентов либо распространяет их, либо получает деньги из иностранных источников или от их российских представителей.Цель у данных поправок, как всегда, благая: обеспечить большую прозрачность (для потребителя информации) того, откуда ветер дует. Тем более что принятый ранее, в 2017 году, закон распространялся в основном на юридические лица. Но мы ведь понимаем, что сейчас иной гражданин, вещающий на YouTube и имеющий там пару миллионов подписчиков, по своему влиянию может конкурировать с официальным телеканалом. Тем более что из-за избирательности аудитории блогер имеет, как правило, гораздо больше доверия у своей аудитории, чем вещающий для всех телеканал.На всякий случай уточним: речь не идет о цензуре или блокировке какого-то, как сейчас любят говорить, «лидера мнений». Нет, согласно нормам закона, он должен будет всего лишь открыто уведомлять свою аудиторию, что является иностранным агентом. Кроме того, существенно возрастет юридическая нагрузка на него: обсуждается вопрос об обязательной юридической регистрации новых иноагентов. Правда, в комитете по информационной политике особо подчеркнули, что зарегистрироваться в качестве юридического лица должны будут только крупные блогеры, признанные иностранными агентами. Более того, председатель комитета по информполитике Леонид Левин особо подчеркнул, что новые нормы закона не будут распространяться на блогеров. Закон, по его словам, будет избирательным, и главное его назначение в том, чтобы иметь возможность «зеркального ответа» нашим недоброжелателям.Более того, по словам официальных лиц, ратующих за принятие новых норм закона, он не будет автоматически применяться даже к журналистам иностранных изданий, уже признанных в России иностранными агентами. Но меры за нарушение новых норм закона уже предусмотрены, и в случае их принятия граждане, нарушившие порядок деятельности СМИ-иноагента, должны будут заплатить от 10 000 до 100 000 рублей. Для должностных лиц штраф составит от 50 000 до 200 000 рублей, а для юридических суммы и того больше – от 500 000 до 5 000 000 рублей.Теперь, уйдя от цифр и официоза, давайте обратим внимание на некоторые аспекты вопроса, которые почему-то сейчас почти не обсуждаются. Тем более что именно в них, как кажется, и будет основная «закавыка»…Прежде всего мне кажется очень странным сама постановка вопроса об избирательности применения закона. Закон, напомню, это такая вещь, которая должна с равной справедливостью (и обязательностью!) применяться ко всем! Даже разговоры об «избирательном применении закона» являются незаконными и недопустимыми! А уж тем более если об этом говорят законодатели, члены Государственной думы…Собственно, один из ключевых маркеров, определяющих необходимость и оправданность закона, — это именно то, может ли он применяться абсолютно ко всем. И если нет, не может, то необходимость его принятия сразу ставится под вопрос. Под большой вопрос, замечу…Далее. Давайте отметим обязательно возникающую в случае избирательного применения почву для злоупотреблений и коррупции. Ну а что: обзвонил «уполномоченный товарищ» десяток топ-блогеров YouTube, припугнул, потом приватно пообщался, и вот тебе, квартирка для сыночка, машинка для дочурки, бархатный камзольчик для любимой собачки.Если откровенно, это попахивает каким-то психическим расстройством: открытые разговоры законодателей об избирательном применении принимаемых ими законов. За такое, извините, вон из Думы и из профессии.Но если применение будет неизбирательным, у нас получается примерно следующее: абсолютно все (!!!) блогеры YouTube, монетизирующие свои просмотры на данной платформе, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов. И никаких «если» — критериям новых законодательных инициатив они соответствуют, деньги от иностранной компании получают, на зрителей своих какое-то влияние оказывают. А уж большой блогер или малый, сейчас совершенно не важно: законом размер канала не устанавливается и применять его будут избирательно, как левая нога захочет.Чисто теоретически я понимаю, что эти новшества должны, по замыслу их разработчиков, «приструнить» таких «блогеров», как Навальный или Дудь. Но боюсь, что получится, как всегда: аудитории конкретно этих персон глубоко наплевать на статус иностранного агента, они ещё и поздравлять будут с этим Лешу с Юрой. А вот для сотен и тысяч блогеров поменьше это будет означать одно – оказаться «на крючке» либо реально начать тратиться на юристов, бухгалтерию и так далее.Как вы думаете, из скольких пока ещё нейтральных к власти блогеров это сделает оголтелых борцов с режимом? Правильно – почти из всех. И тут они, в кои-то веки, будут иметь хоть какие-то основания для своей нелюбви.Ну а Кремль в очередной раз расплатится за чьё-то желание разбить себе лоб в порыве верноподданнического законотворчества. Кто сомневается, пусть вспомнит пенсионную реформу, не решившую ни одну из стоявших перед нею задач…То есть налицо вполне очевидный случай контрпродуктивного законотворчества. Причем оно на этот раз вообще на грани безумия, поскольку даже минимально не решает конструктивных задач: никого таким образом не заткнут, поддерживаемые из-за границы блогеры с усмешкой будут платить упомянутые штрафы, да ещё и расширят свою аудиторию на волне поднявшегося «хайпа».Надо отметить, что после так называемого закона о репостах у властей уже есть определенные возможности по обузданию слишком ретивых блогеров и видеоблогеров. Ну а довольно строгое наказание за распространение недостоверной информации, тоже в соответствии с недавней законодательной инициативой, и вовсе заставило многих любителей «хайпануть по-взрослому» присмиреть и начать наконец-то думать над тем, что они публикуют в своих соцсетях и видеоблогах. Потенциал подобного рода инициатив исчерпан, дальше можно сделать только хуже…Но такое ощущение, что некоторые наши законодатели именно этого и добиваются…Увы, вероятность того, что Дума все-таки примет эти поправки, довольно велика. А значит, мы с вами ещё станем свидетелями разного рода флешмобов от сотен и тысяч блогеров, увидим миллионы их молодых последователей, просящих записать их в иностранные агенты, либо…Любо не увидим ничего, кроме «избирательного применения», которое очень подходит под старый анекдот. Помните? «Пошушукались, пошушукались, да и сожрали человека»…А может, скоро увидим очередной грузовик наличности, изымаемый у «уполномоченного товарища». Блогеров, как известно, многие тысячи. Не банки, конечно, но с каждого понемногу, и КамАЗ с наличностью готов к отправке в офшор… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





78 Источник Похожие новости Израильский бизнес по-пластунски пробрался на нефтяные поля Сирии Меня здесь русским именем когда-то нарекли. "Защита языка" в Азербайджане Британское «Копьё» против С-300 и С-400. Чем подкреплены ожидания MBDA относительно ракет SPEAR-3/EW? Малолетние иноагенты, к регистрации будьте готовы! За семью могилами Самолёты-призраки Третьего рейха Новости партнеров