Малофеев: Путин не покинет президентский пост в 2024 году

Президент России Владимир Путин стал благословением Божьим для страны. Об этом Ura.ru заявил замглавы Всемирного Русского Народного Собора, учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.

Он подчеркнул, что это осознаёт любой человек, переживший 90-е годы. Особенно это становится ясно, если сравнивать действия Путина с поступками первого президента России Бориса Ельцина.

"Надо просто вспомнить те позорные времена, и сразу будет понятно, насколько Путин прекрасный руководитель", - поведал замглавы Всемирного Русского Народного Собора.

Малофеев подчеркнул, что большая часть граждан с радостью поддержит идею о том, чтобы глава государства оставался у руля ещё 16 лет. Более того, он уверен в том, что Владимир Путин не покинет пост в 2024 году.

Если же такое всё же произойдёт, то учредитель телеканала Царьград опасается, что на освободившееся место станут претендовать такие либералы, как глава Счётной палаты Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка России Герман Греф и гендиректор госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс.