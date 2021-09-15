Малофеев ответил на претензии Жириновского после выхода фильма "Голубая партия"

Константин Малофеев в прямом эфире ответил на претензии Владимира Жириновского, озвученные после выхода фильма "Голубая партия".

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, подводя итоги проекта "Народное голосование", в прямом эфире Царьграда рассказал о тенденциях, которые удалось выявить в ходе проведённой нами работы.

Для представителей КПРФ, опрошенных нашими специалистами, самым сложным оказался вопрос "Бог есть?". Притом что лидер партии Геннадий Зюганов открыто говорит о вере в Бога и часто ссылается на Спасителя в своих заявлениях, его политические соратники или увиливали от ответа на вопрос, или называли себя атеистами:

"Притом что у нас в обществе открыто атеистами себя называют лишь 4 процента", - напомнил Малофеев.

Сложным для ЛДПР стал вопрос об отношении к парадам извращенцев. Поддерживаете ли вы такие акции и готовы ли разрешить их проведение? Большинство или отказывались отвечать, или поддерживали. Потому Царьград и выпустил ставший сенсационным фильм "Голубая партия":

По итогам голосования в апреле, мае и июне мы направили письма лидерам трёх парламентских партий - Владимиру Жириновскому, Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, где обозначили возникшие вопросы. Мы рассказали о кандидатах, которые совсем не соответствуют традиционным ценностям или даже заявляемым партиями ценностям. Так вот, я могу сказать: отреагировали и коммунисты, и "Справедливая Россия" - некоторые из указанных нами кандидатов не вошли в основные списки. А Жириновский Владимир Вольфович проигнорировал наше письмо, но зато был возмущён выходом фильма "Голубая партия" - позвонил и спросил: а что же вы не сказали? Я напомнил об отправленном письме и отсутствии ответа. Потому и вышел фильм "Голубая партия".

Напомним, фильм об ЛДПР - "Голубая партия" - был представлен нами две недели назад. Кроме того, опубликована текстовая версия расследования "Первого русского" о работе соратников Владимира Жириновского.