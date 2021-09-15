Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Главная / Политика

Малофеев ответил на претензии Жириновского после выхода фильма "Голубая партия"

15 сентября 2021, 20:50  •  137 • Политика
Константин Малофеев в прямом эфире ответил на претензии Владимира Жириновского, озвученные после выхода фильма "Голубая партия".
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, подводя итоги проекта "Народное голосование", в прямом эфире Царьграда рассказал о тенденциях, которые удалось выявить в ходе проведённой нами работы.
Для представителей КПРФ, опрошенных нашими специалистами, самым сложным оказался вопрос "Бог есть?". Притом что лидер партии Геннадий Зюганов открыто говорит о вере в Бога и часто ссылается на Спасителя в своих заявлениях, его политические соратники или увиливали от ответа на вопрос, или называли себя атеистами:
"Притом что у нас в обществе открыто атеистами себя называют лишь 4 процента", - напомнил Малофеев.
Сложным для ЛДПР стал вопрос об отношении к парадам извращенцев. Поддерживаете ли вы такие акции и готовы ли разрешить их проведение? Большинство или отказывались отвечать, или поддерживали. Потому Царьград и выпустил ставший сенсационным фильм "Голубая партия":
По итогам голосования в апреле, мае и июне мы направили письма лидерам трёх парламентских партий - Владимиру Жириновскому, Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, где обозначили возникшие вопросы. Мы рассказали о кандидатах, которые совсем не соответствуют традиционным ценностям или даже заявляемым партиями ценностям. Так вот, я могу сказать: отреагировали и коммунисты, и "Справедливая Россия" - некоторые из указанных нами кандидатов не вошли в основные списки. А Жириновский Владимир Вольфович проигнорировал наше письмо, но зато был возмущён выходом фильма "Голубая партия" - позвонил и спросил: а что же вы не сказали? Я напомнил об отправленном письме и отсутствии ответа. Потому и вышел фильм "Голубая партия".
Напомним, фильм об ЛДПР - "Голубая партия" - был представлен нами две недели назад. Кроме того, опубликована текстовая версия расследования "Первого русского" о работе соратников Владимира Жириновского.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





137
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
15 сентября 2021, 11:40
"Донбасс - это Россия": Бородай обещал фантастические события
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
14 сентября 2021, 22:50
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"
14 сентября 2021, 12:45
Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным
12 сентября 2021, 07:35
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
10 сентября 2021, 14:20
Ради встречи в ООН Зеленский готов уничтожить Луганск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.