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Малофеев ответил на претензии Жириновского после выхода фильма "Голубая партия"
15 сентября 2021, 20:50 • 137 • Политика
Константин Малофеев в прямом эфире ответил на претензии Владимира Жириновского, озвученные после выхода фильма "Голубая партия".
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, подводя итоги проекта "Народное голосование", в прямом эфире Царьграда рассказал о тенденциях, которые удалось выявить в ходе проведённой нами работы.
Для представителей КПРФ, опрошенных нашими специалистами, самым сложным оказался вопрос "Бог есть?". Притом что лидер партии Геннадий Зюганов открыто говорит о вере в Бога и часто ссылается на Спасителя в своих заявлениях, его политические соратники или увиливали от ответа на вопрос, или называли себя атеистами:
"Притом что у нас в обществе открыто атеистами себя называют лишь 4 процента", - напомнил Малофеев.
Сложным для ЛДПР стал вопрос об отношении к парадам извращенцев. Поддерживаете ли вы такие акции и готовы ли разрешить их проведение? Большинство или отказывались отвечать, или поддерживали. Потому Царьград и выпустил ставший сенсационным фильм "Голубая партия":
Напомним, фильм об ЛДПР - "Голубая партия" - был представлен нами две недели назад. Кроме того, опубликована текстовая версия расследования "Первого русского" о работе соратников Владимира Жириновского.
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