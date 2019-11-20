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Малофеев одним словом охарактеризовал американцев, накачивающих Зеленского перед встречей с Путиным

20 ноября 2019, 11:09  •  53 • Политика
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор публично заявил, что Вашингтон твёрдо стоит на стороне Украины. По его словам, во всех бедах Незалежной виноваты не предшественники Зеленского, а Россия. По словам заместителя председателя Всемирного Русского Народного Собора, основателя телеканала Царьград Константина Малофеева, американцы на Украине попросту "оборзели". Таким образом они накачивают Зеленского, чтобы он не вышел за рамки дозволенного на встрече в "нормандском формате", убеждён он.
Американский представитель на Украине Уильям Тейлор в разговоре с журналистами заявил, что Вашингтон твердо стоит на стороне Украины в борьбе против "российской агрессии". По его словам, именно Россия, а не предыдущая власть, принесла на Украину так много бед.
Дипломат призвал "не слушать российскую дезинформацию", поскольку, подчеркнул он, "за конфликт явно несёт ответственность Россия".
В эфире программы "Время покажет" на Первом канале обсудили это скандальное заявление.
Как отметил замглавы ВРНС Константин Малофеев, эти слова Тейлора свидетельствуют лишь об одном - о том, как "оборзели" американцы на Украине.
"Мне кажется, что это демонстрация того, насколько уже они оборзели. Посмотрите, что он делает. Он говорит больше, чем говорит президент страны", - подчеркнул он.
Фактически из речи американского дипломата следует, что украинский лидер - несмышлёныш, "буратино", которому требуются наставления.
"Так тогда слушайте прямо от Карабаса-Барабаса. Вот это и есть позиция тех, кто на самом деле управляет Украиной", - прокомментировал он слова американца, добавив, что Зеленский, разумеется, не сможет оставить без внимания наставление США.
По сути, указал Малофеев, американцы таким образом обозначили Зеленскому рамки, чтобы тот не забывался на встрече в "нормандском формате". Ранее в Кремле подтвердили, что саммит глав государств в "нормандском формате", где Зеленский сможет провести переговоры, в том числе и с Владимиром Путиным, состоится 9 декабря в Париже.
Но ведь американцы в "нормандский формат" не попадают, напомнил Малофеев.
"В "нормандском формате" их нет. И вот это послание (от Тейлора - прим. ред.) - как от мамы сыну, с тем чтобы в "нормандском формате" Зеленский не забывал рамки, в которых он должен договариваться", - добавил основатель телеканала Царьград.

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