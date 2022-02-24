Константин Малофеев объяснил, кто спустил спусковой крючок на Украине. Он обратил внимание, что на фоне истерии многие забыли ключевое заявление Владимира Зеленского, которое во многом и определило ход развития событий.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире спецвыпуска "Первого русского" о ситуации на Украине признался, что в какой-то момент кризиса у него появилась реальная надежда на мирное урегулирование.

Эти мысли возникли в 2019 году, в период прихода к власти в Незалежной нового президента - Владимира Зеленского. Он напомнил, что глава государства - бывший актёр, а значит, должен обладать сердцем, которого не было у его предшественника Петра Порошенко.

Кроме того, в ходе избирательной кампании украинский лидер уверял, что войны якобы больше не будет. Отсюда во многих и в Донбассе, и в России, и на самой Украине поселилась вера, что мир близок, что геноцид жителей ДНР и ЛНР прекратится.

Надежда развеялась, как дым, когда он [Зеленский] отказался от Минских соглашений, достигнутых с большим трудом, - подчеркнул Малофеев.

Он также напомнил, что именно стало ключевым поводом начавшейся истерии в конце прошлого года и в итоге обернулось вынужденной освободительной операцией России: