Константин Малофеев высказался о решении России выйти из Совета Европа: "Слава Богу, это прощание с грехом случилось".

Россия приняла решение не участвовать в деятельности Совета Европы. Соответствующее заявление было выпущено Министерством иностранных дел.

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев прокомментировал решение:

Давно было пора покинуть этот рассадник разврата. Членство в Совете Европы обязывало Россию встраиваться в ЛГБТ-повестку, поскольку этот содом был легализован на уровне Совете Европы и защищался Европейским судом по правам человека.

Более того, Константин Малофеев уверен, что развращение наших детей имело свой корень именно в этих наднациональных институтах.