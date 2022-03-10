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Малофеев о выходе России из Совета Европы: "Слава Богу, это прощание с грехом случилось"

10 марта 2022, 12:20  •  144 • Политика
Константин Малофеев высказался о решении России выйти из Совета Европа: "Слава Богу, это прощание с грехом случилось".
Россия приняла решение не участвовать в деятельности Совета Европы. Соответствующее заявление было выпущено Министерством иностранных дел.
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев прокомментировал решение:
Давно было пора покинуть этот рассадник разврата. Членство в Совете Европы обязывало Россию встраиваться в ЛГБТ-повестку, поскольку этот содом был легализован на уровне Совете Европы и защищался Европейским судом по правам человека.
Более того, Константин Малофеев уверен, что развращение наших детей имело свой корень именно в этих наднациональных институтах.
Слава Богу, это прощание с грехом случилось. Теперь можно спокойно, не оглядываясь на лесбиянок и гомосексуалистов из Брюсселя и Страсбурга, заняться наведением порядка в собственном доме.

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