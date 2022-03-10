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Малофеев о выходе России из Совета Европы: "Слава Богу, это прощание с грехом случилось"
10 марта 2022, 12:20 • 144 • Политика
Константин Малофеев высказался о решении России выйти из Совета Европа: "Слава Богу, это прощание с грехом случилось".
Россия приняла решение не участвовать в деятельности Совета Европы. Соответствующее заявление было выпущено Министерством иностранных дел.
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев прокомментировал решение:
Более того, Константин Малофеев уверен, что развращение наших детей имело свой корень именно в этих наднациональных институтах.
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