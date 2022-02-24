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Малофеев о спецоперации России в Донбассе: "Кончилось время нашего позора"

24 февраля 2022, 09:10  •  254 • Политика
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев уверен, что спецоперация России - это начало нового этапа в тысячелетней истории нашей страны.
Настало время собирать, а не разбрасывать:
Миллионы русских людей долгих 30 лет жили на земле своих предков, как угнетённые люди второго сорта. Колыбель русской цивилизации - Киев - стал символом ненависти ко всему русскому. Наша святыня была захвачена в плен силами ада. 30 лет эти бесноватые клоуны соревновались в русофобии. Не забывая при этом проедать наследие Российской Империи и Советского Союза.
Малофеев напомнил, что Украина вышла из СССР мощнейшей передовой промышленной и аграрной страной, а к сегодняшнему дню превратилась в нищую колонию западных спекулянтов и доморощенных олигархов.
Всё это время простой народ жил хуже и хуже, уезжая на заработки кто в Россию, кто в Европу. Простым русским людям было и того хлеще - их заставляли перестать быть русскими. Несогласных сначала притесняли, а с 2014 года начали убивать. Этот геноцид русских людей на своей земле, слава Богу, закончился.
Кончилось время нашего позора, подчеркнул Малофеев. Настало время правды и справедливости.
Мы все должны сплотиться вокруг главы нашего государства Владимира Владимировича Путина для того, чтобы помочь восстановлению этой исторической справедливости. Для того чтобы прекратился геноцид русского народа в Донбассе и везде на Украине. Наши предки защищали и отстраивали эту землю, Святую для всех русских людей землю, не для того, чтобы нацистское отребье глумилось над памятью воинов-освободителей. Непобедимый полководец Суворов покорил Новороссию не для того, чтобы память не только о нём, но и обо всём русском запрещалась русофобскими оккупантами в этой самой Новороссии.
В завершение Константин Малофеев добавил, что пришло время возрождения России.
Началась новая Великая Россия. Мы этого ждали очень долго и дождались. Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!

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