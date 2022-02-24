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Малофеев о спецоперации России в Донбассе: "Кончилось время нашего позора"
24 февраля 2022, 09:10 • 254 • Политика
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев уверен, что спецоперация России - это начало нового этапа в тысячелетней истории нашей страны.
Настало время собирать, а не разбрасывать:
Малофеев напомнил, что Украина вышла из СССР мощнейшей передовой промышленной и аграрной страной, а к сегодняшнему дню превратилась в нищую колонию западных спекулянтов и доморощенных олигархов.
Кончилось время нашего позора, подчеркнул Малофеев. Настало время правды и справедливости.
В завершение Константин Малофеев добавил, что пришло время возрождения России.
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