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Малофеев бросил вызов властям России: "Кто в доме хозяин?"

29 июля 2020, 12:05  •  154 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев бросил вызов российским властям, говоря о блокировке официального аккаунта канала на YouTube. "Кто в доме хозяин?" - спросил он, напоминая, как КНР усмирила аппетиты американских технологических гигантов, навязывавших им свои требования. Станет ли случай с Царьградом тем рычагом, который заставит власти страны пересмотреть своё отношение к западным корпорациям?
В блокировке Царьграда на YouTube кроется, по всей видимости, в том числе и политический подтекст. Лишая миллионную аудиторию Царьграда качественного видеоконтента, сама соцсеть также пострадала, лишившись рекламной площадки, на которой можно монетизироваться.
Но когда игра идёт по политическим правилам, коммерческие интересы отходят на второй план.
А поскольку в западных корпорациях, очевидно, есть свои ставленники из спецслужб, то неудивительно, что именно спецслужбы могут диктовать технологическим гигантам свою волю.
А политические решения принимаются независимо от экономической и коммерческой целесообразности, напомнил в эфире Царьграда учредитель канала Константин Малофеев.
"В данном случае это, конечно же, решение политическое, потому что иначе объяснить, зачем было принято такое решение, невозможно. И это ещё одно доказательство нашего тезиса, который мы твердим годами: нам необходим собственный цифровой суверенитет - от компьютера и смартфона до собственной соцсети, мессенджера и видеохостинга. Пока у нас этого не будет, мы будем пребывать в колониальном положении. И подобное всегда будет происходить: нам будут напоминать, что на самом деле мы оккупированы в цифровом пространстве, они смогут диктовать нам свою волю, а мы лишь будем разводить руками", - подчеркнул он в эфире программы "Царьград. Главное".
Кроме того, Малофеев бросил вызов и российским властям, напомнив о том, как Китай вёл себя в подобных стычках с западными IT-гигантами. Пекин действовал жёстко, и в итоге американским компаниям пришлось выполнить все требования, выдвинутые китайской стороной.
Поступит ли Россия так же? Станет ли история с Царьградом той самой последней каплей, которая переполнит чашу терпения для нашей власти, чтобы наконец показать, кто в доме хозяин?
Малофеев призвал не допустить того, чтобы западные модераторы диктовали свою волю нашей стране.
"Давайте не позволим им и здесь, в России, диктовать свои условия! Пусть пример нашего канала даст возможность нашим властям трезво посмотреть на ситуацию. Ведь сегодня отключили нас, завтра отключат RT, послезавтра отключат всё остальное… Если мы не создадим свои альтернативные платформы, то через какое-то время отключат всё, оставив лишь свои пропагандистские ролики", - добавил он.
Ранее в российском МИД жёстко отреагировали на репрессии YouTube против Царьграда. В дипведомстве подчеркнули, что действия американского технологического гиганта являются очередным примером политической цензуры.
В министерстве призвали профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на данный недопустимый пример.
Отметим, все новости о блокировке телеканала Царьград мы собираем в отдельном разделе сайта.

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