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Мало санкций: во Франции замахнулись на "Северный поток - 2"

01 февраля 2021, 14:10  •  61 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В МИД Пятой республики призвали рассмотреть новый вариант ограничений для РФ
Во Франции дали понять, что против России введено недостаточно санкций. Такое мнение выразил госсекретарь МИД страны по европейским делам Клеман Бон.
И добавил, что рестрикции приняты, но можно и нужно продолжать эту политику и идти дальше. К тому же есть новый вариант ограничений для РФ.
В качестве такого рассматривается "Северный поток – 2". Однако решать вопрос надо Германии, где находится российский газопровод, отметил высокопоставленный чиновник в эфире радиостанции France Inter.
Répression en #Russie -@CBeaune, sur d'éventuelles sanctions européennes: "Il faut être lucide, ça ne suffit pas" #le79Inter pic.twitter.com/spWDXx5T7o
— France Inter (@franceinter) February 1, 2021
Также Клеман Бон сказал, что по поводу проекта строительства трубопровода в его стране "есть большие сомнения".
В ЕС стали обсуждать новые санкций против России из-за ситуации со скандальным блогером Алексеем Навальным. Депутаты Европарламента требовали заморозить строительство "Северного потока – 2" . Все это практически уничтожило потенциал отношений Старого Света с Россией, поэтому развивать сотрудничество невозможно, сказал на днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в Германии осудили запрет на реализацию проекта по строительству российского газопровода. Эта блокировка обернется серьезными финансовыми потерями для ФРГ, отметили в бундестаге.

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