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Мало сала ел

05 апреля 2018, 19:09  •  191 • Карикатуры

Финляндия, несмотря на активные возражения Киева, стала очередным государством, которое одобрило строительство участка газопровода "Северный поток — 2" через свою исключительную экономическую зону.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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