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Мало сала ел
05 апреля 2018, 19:09 • 191 • Карикатуры
Финляндия, несмотря на активные возражения Киева, стала очередным государством, которое одобрило строительство участка газопровода "Северный поток — 2" через свою исключительную экономическую зону.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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