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Мало огня: Русскоязычные министры Израиля покидают правительство из-за несогласия с примирением в секторе Газа

14 ноября 2018, 21:39  •  82 • В мире
Вслед за главой Минобороны Авигдором Либерманом свой пост покинула министр репатриации Софа Ландвер - все они подали в отставку из-за несогласия с недостаточно жесткими действиями Израиля в секторе Газа.
В Израиле начала распадаться правящая коалиция, но не из-за критики действий военных в секторе Газа. Министры начали покидать свои посты, недовольные тем, что Израиль действует в секторе недостаточно жестко.
Министр репатриации и интеграции Израиля Софа Ландвер подала в отставку со своего поста. Она стала вторым правительственным чиновником после министра обороны Авагдора Либермана, который подал в отставку. Обоих политиков не устраивает «мягкая» позиция Израиля по отношению к конфликту в секторе Газа.
Об отставке и Либермана и Ландвер стало известно сегодня, 14 ноября. Они выполнили решение русскоязычной партии «Наш дом - Израиль» (НДИ), которая заняла непримиримую позицию по нынешнему конфликту и считает примирение с палестинцами неприемлемым.
«Оба министра от НДИ в соответствии с заявлением лидера партии Авигдора Либермана выходят из коалиции и подают в отставку», - передает советник министра Ландвер, ее слова цитирует ТАСС.

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