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Мало не покажется: раскрыты последствия победы Байдена в выборах
31 октября 2020, 11:10 • 94 • Политика
США ждет коллапс, если Трамп не удержит власть
Такое мрачное предсказание сделал сам действующий президент Америки.
Дональд Трамп во время пламенной предвыборной речи в штате Висконсин предрек американцам жизнь без света и тепла в случае победы Джо Байдена. Американский лидер не упустил возможности в очередной раз жестко пройтись по сопернику. По словам Трампа, Байден "поклялся уничтожить" нефтяную промышленность США. Политик имел в виду намерение Байдена ограничить добычу углеводородов – об этих планах соперника он не раз заявлял в ходе предвыборной гонки. В результате, если соперник Трампа придет к власти, американцы зимой будут сидеть без отопления, а летом – без кондиционеров из-за проблем с электричеством.
Глава США не преминул также напомнить собравшимся на митинге гражданам, что им очень повезло с нынешним президентом.
Ранее Трамп уколол Байдена из-за Крыма. Политик заявил, что именно из-за попустительства его соперника полуостров вернулся в состав России. Напомним, в то время Байден был вице-президентом. Трамп также обвинил его и в том, что он якобы брал у Москвы деньги.
Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.
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