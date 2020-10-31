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Мало не покажется: раскрыты последствия победы Байдена в выборах

31 октября 2020, 11:10  •  94 • Политика
Дональд Трамп. Фото: White House/www.globallookpress.com
США ждет коллапс, если Трамп не удержит власть
Такое мрачное предсказание сделал сам действующий президент Америки.
Дональд Трамп во время пламенной предвыборной речи в штате Висконсин предрек американцам жизнь без света и тепла в случае победы Джо Байдена. Американский лидер не упустил возможности в очередной раз жестко пройтись по сопернику. По словам Трампа, Байден "поклялся уничтожить" нефтяную промышленность США. Политик имел в виду намерение Байдена ограничить добычу углеводородов – об этих планах соперника он не раз заявлял в ходе предвыборной гонки. В результате, если соперник Трампа придет к власти, американцы зимой будут сидеть без отопления, а летом – без кондиционеров из-за проблем с электричеством.
Глава США не преминул также напомнить собравшимся на митинге гражданам, что им очень повезло с нынешним президентом.
Joe Biden has vowed to abolish the entire U.S. Energy Industry — no fracking, no energy, and high gas prices. While I am President, America will proudly remain ENERGY INDEPENDENT! pic.twitter.com/pN1VF0zaB5
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2020
Ранее Трамп уколол Байдена из-за Крыма. Политик заявил, что именно из-за попустительства его соперника полуостров вернулся в состав России. Напомним, в то время Байден был вице-президентом. Трамп также обвинил его и в том, что он якобы брал у Москвы деньги.
Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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