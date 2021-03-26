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Мало кто заметил: Байден удивил американцев "детскими" шпаргалками на пресс-конференции

26 марта 2021, 12:30  •  96 • Политика
Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена удивила американских граждан "детскими" шпаргалками. Интернет-пользователи отмечают, что мало кто заметил это разительное отличие от записей бывшего главы государства Дональда Трампа.
Президент США Джо Байден удивил во время первой пресс-конференции своими шпаргалками. Разницу не сразу заметили, но тем не менее американцы, комментируя записи президента, отметили, что, в отличие от его предшественника Дональда Трампа, который готовил свои тезисы, записывая их от руки, шпаргалки Байдена были подготовлены его сотрудниками и изложены простым языком.
О том, что Байден пользовался шпаргалками, сообщил телеканал Fox News. Журналисты показали кадры, на которых видно содержание шпаргалок. Например, на первой были перечислены тезисы для обсуждения, на другой - сведения о журналистах, при этом номера фото некоторых корреспондентов обведены.
Первая официальная пресс-конференция Джо Байдена прошла накануне при участии почти трёх десятков журналистов. Длилась чуть больше часа, и Байден ответил лишь на некоторые вопросы.
Скриншот: Telegram/Юлия Витязева

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