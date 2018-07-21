«Мало интересуются последствиями»: почему Вашингтон не намерен восстанавливать Мосул

Год назад завершились бои за иракский Мосул. Правительственные силы при поддержке коалиции во главе с США выбили боевиков «Исламского государства»* из города. При этом в ходе боёв и бомбардировок практически весь Мосул превратился в руины. Спустя год ничего не изменилось: здания не отстраиваются, жизненно важная инфраструктура не восстанавливается, и жители, бежавшие от боевых действий, не хотят возвращаться, предпочитая оставаться в палаточных лагерях. Власти даже не смогли похоронить всех погибших, и их тела разлагаются под обломками. Между тем Соединённые Штаты, которые несут немалую долю ответственности за разрушение города, не спешат оказывать помощь в реконструкции Мосула. Почему некогда один из крупнейших городов Ирака продолжает лежать в руинах после освобождения от террористов — в материале RT.

21 июля 2017 года завершились бои за иракский Мосул. Правительственные войска при поддержке американских ВВС выбили отряды «Исламского государства» из города, ставшего в 2014 году первой «столицей» террористического «халифата» на Ближнем Востоке.

Спустя год после того, как город вернулся под контроль правительства, сотрудники видеоагенства RT Ruptly сняли сюжет о том, как живёт Мосул сегодня.

Город, как и несколько месяцев назад, лежит в руинах. Перемены есть, говорят правозащитники, но жить здесь всё равно практически невозможно, ведь никто до сих пор не позаботился о восстановлении жизненно важной инфраструктуры. Люди, отважившиеся вернуться домой, страдают от дефицита воды и пищи, отсутствия электроэнергии и медицинской помощи.

В Мосуле почти не работают больницы. Между тем в городе сложилась угрожающая эпидемиологическая обстановка. На улицах под завалами зданий уже много месяцев продолжают разлагаться трупы — власти до сих пор не смогли похоронить всех погибших.

О масштабах гуманитарной катастрофы лучше всего говорят цифры: по данным ООН, за период военных действий Мосул были вынуждены покинуть более миллиона человек. Многие и сейчас боятся возвращаться в разрушенный город, предпочитая укрываться в палаточных лагерях для беженцев. Многие из них опасаются выживших террористов «Исламского государства», которые до сих пор совершают вылазки в город. После того, как ИГ* потеряло контроль над городом, разрозненные группы боевиков скрылись от правительственных сил в подземных туннелях. Иракские военные регулярно проводят спецоперации против остатков «халифата».

Не меньшую угрозу представляют неразорвавшиеся снаряды и мины, на которые натыкаются мирные жители, ведь город до сих пор не разминирован.

По словам операционного менеджера организации «Врачи без границ» на Ближнем Востоке Бенуа де Гриса, жителям Мосула, ставшим беженцами во время военных действий, психологически очень тяжело вернуться обратно. «В собственном доме, на своей улице они могут обнаружить чьи-то трупы. Людям вновь приходится сталкиваться с теми ужасами, которые творились в этом городе», — говорит де Грис.

Как рассказал Ruptly местный житель Муххамед Кадир, под неразобранными обломками зданий до сих пор находятся трупы. «От них исходит сильный запах. Нашим детям от этого становится плохо», — говорит Кадир. Во время бомбардировок города Муххамед потерял дочь, она погибла от взрыва снаряда, превратившего их дом в руины.

Как рассказал ранее в интервью RT представитель ЮНИСЕФ в Ираке Маулид Варфа, порядка 30% зданий в Мосуле были уничтожены до основания снарядами коалиции.

Анжелина Джоли в Мосуле, июнь 2018 года

Reuters

© UNHCR/Andrew McConnell

В июне в иракском городе в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) побывала Анжелина Джоли. Актриса была шокирована масштабами разрушений и заявила, что это «самое страшное опустошение», которое ей доводилось видеть за время работы с УВКБ.

«Я призываю международное сообщество не забывать Мосул и не отворачиваться от его жителей», — заявила Джоли, добавив, что восстановление города является важным условием для стабилизации ситуации во всём регионе.

Тем не менее Вашингтон — лидер западной коалиции, которая наносила авиаудары по Мосулу — не спешит оказывать помощь в восстановлении города.

«В Белом доме вообще не боятся репутационных издержек, потому что репутация создается, преимущественно, теми СМИ, которые следуют за политикой Вашингтона и Лондона. Поэтому американскому руководству не приходится опасаться за своё реноме», — пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Взрывоопасная ситуация





Официально власти Ирака признали, что во время наступательной операции погибло не более 1,2 тыс. мирных жителей. Но эксперты убеждены, что реальное количество жертв превышает эти данные в разы. Как заявили представители правозащитной организации Amnesty International, в Мосуле погибло в десять раз больше мирных жителей, чем это признает командование операцией.

Ещё более удручающую статистику предоставило со ссылкой на курдскую разведку издание Independent — по их данным, речь идёт о 40 тысячах жертв. Столь большое число погибших правозащитники и эксперты объясняют тем, что коалиция наносила удары по «живым щитам», в которые боевики ИГ превращали мирное население.

Тактику американской коалиции есть с чем сравнивать. Например, во время штурма сирийского Алеппо в 2016 году правительственная армия САР открыла гуманитарные коридоры для выхода местных жителей. Это, а также избирательное ведение огня по городским позициям боевиков, позволило обойтись без масштабных потерь среди мирного населения.

Сразу после того, как город вернулся под контроль официальных властей САР, начались работы по разминированию — значительную помощь в этом оказала российская сторона. Всего за полтора месяца была проделана огромная работа — от мин и снарядов были очищены 2 тыс. гектаров территорий и более 600 километров дорог. Кроме того, Россия помогла восстановить ключевые объекты городской инфраструктуры, а жители города регулярно получают гуманитарную помощь. По свидетельствам очевидцев, мирная жизнь вернулась в Алеппо, хотя местным властям предстоит ещё немало работы.

США, чьи бомбардировки сравняли с землёй треть иракского города, после освобождения города от террористов забыли о нём, практически не оказывая помощи в восстановлении.

В мае 2018 года о том, что реконструкция Мосула так и не началась, заявил известный иракский политик Халед аль-Обейди, добавив, что прошёл почти год, но за это время в Мосуле не было построено ни одного здания.

«Все были озабочены этой темой, но с окончанием войны, только лишь было поднято знамя победы, про Мосул забыли», — заявил Халед аль-Обейди.

По его словам, выделяемых западными странами средств явно недостаточно. Например, в 2017 году Берлин направил на восстановление Мосула около $150 млн, столько же в 2018 году согласился выделить Вашингтон.

Однако, по оценкам Багдада, на реконструкцию разрушенного мегаполиса требуется порядка $100 млрд. Только восстановление жизненно важной инфраструктуры требует вложений в размере $1 млрд — такие оценки ранее представили в ООН.

Если ситуация в Мосуле и его окрестностях не будет нормализована, этот район может в будущем стать новым центром нестабильности, предупреждают эксперты. Предпосылок для негативного сценария немало, ведь город находится в нефтеносной провинции Ирака, которой могут снова заинтересоваться экстремисты и просто криминальные группы.

AFP

© Ahmad Muwafaq

«Ситуация в этих районах Ирака достаточно взрывоопасная. Дело в том, что это нефтеносный район, и борьба за контроль над ним будет продолжаться, — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов. — Обездоленность, отсутствие малейших перспектив для нормальной жизни могут легко подтолкнуть молодёжь к вступлению либо в радикальные группировки, либо просто в преступные банды».

По мнению эксперта, власти Ирака просто не располагают сейчас возможностями для того, чтобы начать полноценную реконструкцию города. Гуманитарная катастрофа в районах, которые ранее занимало «Исламское государство», продлится долго, считает Александр Крылов.

«Платить за восстановление Ирака некому, ситуация складывается патовая», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«С самого начала операции было понятно, что Вашингтон не намеревался налаживать здесь в мирную жизнь, тратить усилия и средства — уж слишком нехорошими методами они вели наступление. К сожалению, американские власти мало интересуются последствиями своих действий после того, как достигают собственных целей», — отметил эксперт в интервью RT.

Как предположил Владимир Брутер, если бы официальный Багдад в большей степени поддерживал интересы Вашингтона, Белый дом мог бы и задуматься о восстановлении Мосула. Но на последних выборах в Ираке верх одержали политики, не замеченные ранее в симпатиях к США. Например, первое место заняла коалиция «Идущие вместе» во главе с Муктадой ас-Садром. На счету политика — создание «Армии Махди», боровшейся с коалиционными войсками, вторгшимися в Ирак во время операции 2003 года.

Кроме того, свержение Саддама Хусейна позволило Ираку постепенно сблизиться с Ираном, что тоже не устраивает американскую сторону.

«Вашингтон не заинтересован в восстановлении ни Сирии, ни Ирака. Американцы не собираются помогать тем странам, где у власти находятся враждебные Штатам политические силы. Особенно неприятное впечатление на Белый дом произвели результаты недавних иракских выборов. Они показали, что США мало могут повлиять на Ирак, хотя бы в силу антиамериканских настроений иракского населения», — подвёл итог Владимир Брутер.

Истребитель ВВС США F-A-18E Super Hornet стартует с летной палубы авианосца "Гарри Трумэн" в Средиземном море

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Bobby J Siens

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.