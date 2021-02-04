Маленький Зеленский пытается стать большим диктатором

Президент Украины Владимир Зеленский взял курс на построение диктатуры в стране.Об этом в интервью «Известиям» заявил один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук, давая оценку утвержденному президенту решению о запрете трех оппозиционных телеканалов.По словам оппозиционного политика, это решение незаконно, поскольку санкции, которые были применены указом Зеленского, не могут применяться к гражданам Украины, которые являются собственниками этих каналов, а также к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству.«В ст. 1 закона о санкциях сказано, что они могут применяться советом национальной безопасности и обороны в отношении иностранных граждан и иностранных компаний. Поэтому это грубое нарушение закона о санкциях. Это нарушение процедуры лишения лицензии, так как она предусматривает рассмотрение национальным советом по телевидению и обращение в суд. Лишить лицензии СМИ, в том числе телевизионный канал, имеет право в Украине только суд», – подчеркнул собеседник издания.Издание поинтересовалось, на что похоже решение Зеленского.«На то, что президент осуществляет незаконную деятельность, нарушает все принципы государственного управления и пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти. Тем более это не первый шаг, такие шаги предпринимались в отношении целой ветви власти — судебной. А именно — в отношении Конституционного суда в целом и его председателя. Подобные действия имели место и в других вопросах. Речь идет об установлении в Украине диктатуры любой ценой и любыми средствами. И в первом, и во втором случае эти способы и средства являются незаконными, противоречащими конституции», – резюмировал Медведчук.