Маленький ракетный удар лучше большой войны

8 января 2020 в 00:50 по Москве 15 Fateh-313 и Qiam улетели в сторону двух американских баз в Ираке. Первый успешный военный ответ на действия США в современной истории можно считать завершённым.



С одной стороны кажется, что крупные военные базы самой сильной армии мира должны быть совершенством в области обороны, способным осуществить загоризонтный перехват даже комнатной мухи. Но на деле американские базы на Ближнем Востоке защищены всё теми же "Пэтриотами" и относительно устаревшими ЗРК малой дальности, которые спокойно прозевали абсолютно все крылатые ракеты и беспилотники хуситов, находясь в нескольких километрах от саудовских нефтяных объектов. Самое интересное, что на базе "Айн аль-Асад" не было даже их. По крайней мере, никаких упоминаний об этом нет. Отсутствуют они и на космических снимках, находящихся в открытом доступе. И это несмотря на то, что США готовили убийство Сулеймани ещё до Нового года и имели время для усиления обороны.







Ущерб от показательного иранского удара вряд ли превзойдёт ущерб от американского удара по Сирии в 2018 году. С той лишь разницей, что сейчас никто не пострадал вообще (в Сирии было трое раненых). Вопрос не стоял в том, ответит ли Иран. Вопрос был лишь в том, превратится ли эта месть в череду хаотичных акций, разбросанных на длительном промежутке времени, либо это будет нечто одноразовое и пафосное. В последнем случае была значительно выше вероятность сильного американского удара непосредственно по Ирану. В первом же случае сойдёт на нет весь эффект, направленный на внутреннего потребителя. Уровень нынешнего накала предполагал именно пафосный вариант мести за гибель Касема Сулеймани.



"Аль-Кудс"

Сам генерал Сулеймани был командующим спецподразделения "Аль-Кудс". Это подразделение представляет из себя что-то вроде российских ССО, только активно поддерживающее многочисленные проиранские формирования за рубежом. "Аль-Кудс" активно принимали участие в сирийской войне и внесли значительный в уничтожение ИГИЛ (запрещено в РФ).



Да, действия "Хизбаллы", например, во время противостояния с Израилем в 2006 году, во многом имели террористический характер, так как целенаправленно велись обстрелы густонаселённой территории в целях причинения больших человеческих потерь среди гражданского населения. Однако эти действия не более террористические, чем удары Израиля по Ливану белым фосфором наравне с аналогичными ударами коалиции по Ракке или целенаправленными обстрелами городов Донбасса со стороны ВСУ. Кого в этом случае надо ликвидировать с беспилотников? Никто не снимает ответственность с Сулеймани и Ирана в целом. Но всегда надо помнить, что США за последние 20 лет стали причиной гибели в тысячи раз большего количества гражданских лиц. Уж если Соединённые Штаты решили по-настоящему бороться с терроризмом, то пускай используют международное право и начинают прежде всего с себя.



Тактичный микроблогер

Выходит, для того, чтобы парализовать работу любой военной базы США, достаточно пускать по одной-две ракеты раз в несколько часов. Привычная тактика американцев отсиживаться в укреплении, вызывая на подмогу авиацию, тоже не работает. Особенно когда весь персонал авиабазы вместе с лётным составом сидит в бункере и внимательно вслушивается в приглушённые звуки взрывающихся ракет... Ну что тут скажешь? So far, so good! (с) @realDonaldTrump.



Читая твиты Трампа, можно легко вспомнить, как этот же обитатель Белого дома угрожал России, Ирану и Асаду в Сирии "новыми умными" ракетами по 22 целям. В итоге прилетели привычные "Томагавки", AGM-158 и GBU-38 по трём целям. Причём приличная часть крылатых ракет просто упала, не достигнув даже зоны поражения сирийского ПВО, а большая часть была просто сбита. А ещё Трамп грозил Ким Чен Ыну, прикрепляя по привычке непонятную арифметику про какие-то 20 целей…



Ещё после удара хуситов по заводу Saudi Aramco американский сенатор Линдси Грэм заявил, что необходимо ударить по иранским нефтеперерабатывающим заводам. Заводы заводами, но с трудом можно вспомнить, когда одно государство открыто грозило другому прямыми ударами по объектам культурного наследия. В последний раз памятники культуры открыто уничтожали только террористы ИГИЛ в Мосуле, Пальмире и др. Или это дух покойного Аль-Багдади вселился в Трампа перед новогодними праздниками?..





И кто же объяснит Трампу, что он убил не аль-Багдади или бин Ладена, на чьём фоне можно было выехать победителем, а официальное государственное лицо, которое пользуется уважением у десятков миллионов человек? Трамп до сих пор не понимает, зачем ему нужны советники и разведка, если в его доме уже есть телевизор, «Твиттер» и Иванка.



Оказалось, заткнуть фонтан угроз и нелепых высказываний из «Твиттера» американского лидера и Пентагона можно небольшим ударом по американским базам. США впервые оказались в ситуации, когда отсутствие удара в ответ ставит крест на образе "самой могущественной армии мира", а наличие ответа может привести к крупнейшему региональному конфликту, победа в котором невозможна для США вовсе. Выбор непрост, но при условии тяжелейшего внутриамериканского противостояния и отсутствия поддержки со стороны союзников глава Белого дома решил замять ситуацию признаниями в любви к иранскому народу и очередными санкциями с призывами заключить новую сделку.



Не лучший повод

В этой ситуации все стороны понимают, что масштабная сухопутная операция против Ирана с последующей оккупацией — это невероятно тяжёлый и кровавый вариант, требующий большей части военной мощи НАТО и ближневосточных союзников при практическом отсутствии положительных результатов. Да и подобный предлог был бы самым худшим из всех возможных.



США сплотили население Ирана до невозможности, несмотря на уже начинавшийся политический и затянувшийся экономический кризис. А от этого сплочения очень сильно зависит и военная мощь Ирана. Если раньше отряды "Басидж" были обязаны мобилизовать 3 миллиона резервистов в течение 1 месяца, то сегодня, глядя на то, сколько иранцев пришло прощаться с одним из своих лидеров, можно смело допустить, что 3 миллиона резервистов — это не предел, и обещанные иранскими властями цифра в 20 миллионов могут стать реальностью. Причём мобилизуются они при таком раскладе в считанные недели. Иран — это не Украина, в которой большая часть призывников сбегает куда угодно, включая "страну-агрессор". В Иране с детства каждый знает, кто враг и что нужно делать, когда враг наконец придёт в их страну. А Штаты делают буквально всё, чтобы никогда не выйти из образа врага для иранцев и укрепить их веру в "священную месть" заокеанскому агрессору.





Масштаб возможной трагедии

Вероятный полномасштабный военный конфликт можно было бы разделить на две части: начальную, когда у Ирана всё ещё будет ракетный арсенал, флот, авиация и ПВО; вторичную, когда основные действия будут вестись на суше при полном контроле воздушного пространства для установления контроля агрессора над территорией Ирана. Хотя большинство экспертов рассматривает только начальную стадию как ответ на возможные удары США и союзников по ракетному арсеналу, ядерным объектам (в том числе АЭС, исследовательским комплексам и заводам по обогащению урана), флоту и авиации Ирана с обязательным подавлением ПВО.







Начальная фаза

Что может сделать Иран на начальной стадии масштабного конфликта, которая может продлиться до нескольких недель?



1. Перекрыть Ормузский пролив ударами противокорабельных ракет с суши, земли и воздуха, активно используя диверсионные катера, подводные лодки с торпедами, а также разбросав тысячи мин.



2. Нанести серьёзные разрушения крупнейшим американским базам во всех направлениях от границы Ирана и парализовать работу части из них.



3. Уничтожить несколько крупных военных кораблей США (особенно если у тех хватит смелости зайти в Персидский или Оманский залив).



4. Нанести удары по нефтяным месторождениям, нефтеперерабатывающих заводам, портам, нефтепроводам, газопроводам и др. объектам энергетической отрасли всех стран Персидского залива, которые осмелятся применять силу либо разрешат использовать свою территорию в качестве плацдарма для нападения.



5. Атаковать Израиль как с территории Ирана баллистическими ракетами, так и с территории Ливана и Сирии посредством "Хизбаллы" и "Кудс".



6. Активизировать все проиранские отряды в Йемене и Ираке (силы народной мобилизации в Ираке насчитывают до 100 000 человек, в Йемене воюет примерно такое же количество хуситов, которым приписывают тесные связи с Ираном).



По-настоящему эффективно справляться с иранскими ударами смогут только "Иджисы" на кораблях ВМС США и наземная система ПРО THAAD. Система ПРО THAAD не проходила испытание в бою, её эффективность по множественным целям неизвестна. Корабли с "Иджисами" входят в список приоритетных целей сами по себе и будут скорее заняты обеспечением собственной живучести, чем прикрытием сухопутных военных объектов "мирового жандарма". Вряд ли США станут выстраивать защитный щит из них вдоль всего Персидского залива. Что же касается "Пэтриотов", то, возможно, они могут сбить часть баллистических ракет, но эффективно отрабатывать по новейшим БПЛА и КР они совсем не в силах. Хотя "Пэтриоты" по-прежнему являются основным комплексом для прикрытия территории США с суши. К слову, от какой именно ракетной угрозы Ирана в Вашингтоне собирались защитить Европу, если не способны защитить даже ближайшие к Ирану базы? Вопрос риторический.



Вторичная фаза

Трудно представить, что США смогут таки собрать коалицию из миллиона солдат для вторичной фазы операции. Театр вероятных военных действий по рельефу значительно отличается от Ирака и больше похож на афганский. Только в горах Афганистана сегодня по-прежнему скрываются 60 тысяч талибов, несмотря на многолетние усилия СССР и Запада. А во времена афганской войны с участием СССР было примерно 150 тысяч. Нетрудно представить, как будет гореть земля под ногами у американских оккупантов, если они встретят миллионы бойцов противника в аналогичных условиях. Стрелять будет каждый камень, и закрепиться в Иране Штаты не смогут никогда…





Такая масштабная война при разворачивании второй фазы может перерасти в региональный ядерный конфликт в одни ворота. В случае критических разрушений у Израиля и США вполне существует искушение применить маломощные ядерные боеприпасы по военным объектам Ирана. Столкновение с многомиллионной армией на суше тоже вполне может подтолкнуть к использованию маломощных ядерных зарядов. Тем более что даже самая эффективная бункеробойная бомба GBU-57 не сможет пробить часть иранских ядерных объектов. Ведь тот же ядерный завод "Форду", находящийся на глубине 90 метров под скальными породами, вполне сопоставим по прочности с базой подлодок в Балаклаве (способна выдержать прямое попадание ядерного заряда до 100 кт).



Пока не готовы «Все хорошо»: Иран ударил ракетами по базам США в Ираке

Расклад сил пока не располагает к масштабным действиям. На всех базах США в регионе, вместе взятых, сегодня даже близко нет необходимых 500+ боевых самолётов. Возле Персидского залива стоит всего одна авианосная группа, а переброской 4000 десантников в Кувейт тоже никого не напугаешь.



Не на тех напали

В Иране, по данным разведки США, имеется около 2000 баллистических ракет малой и средней дальности. Максимальная дальность некоторых из них ("Шахаб-6"), возможно, составляет около 6000 км, однако в массовом производстве такого оружия пока нет. Большинство имеют дальность в диапазоне 300-2000 км. А ведь у Ирана есть ещё множество крылатых ракет, в том числе противокорабельных вроде "Нур", "Наср-1", которые массово устанавливаются как на береговые комплексы, так и на небольшие ракетные катера.



Флот Ирана имеет на вооружении небольшие фрегаты, корветы и ракетные катера, каждый из которых вооружён ПКР и может поразить цель на расстоянии 15-300 км. Также есть множество маленьких подводных лодок с торпедно-минным вооружением и три советские проекта 877 «Палтус». Всего 67 боевых надводных кораблей и 21 подлодка. Для Персидского и Оманского заливов этого более чем достаточно, чтобы противостоять сразу нескольким авианосным группам.





Авиация Ирана весьма разношёрстная и состоит из собственных переработок и солянки советских, китайских, американских и даже французских самолётов. В основном это относительно устаревшие боевые машины 3-4 поколений, но это компенсируется отлаженным производством деталей для них и новых вооружений: КР, ракет класса "воздух-воздух", ПКР, управляемых авиабомб.



ПВО Ирана представлена как старыми советскими комплексами, которые неплохо перехватывали "Томагавки" в Сирии, так и новыми российскими С-300ПМУ-2. Есть и множество собственных аналогов, самый известный из которых носит имя "Бавар-373". Иран имеет также современные российские ЗРК малого радиуса действия "Тор-М1".



Сухопутные войска КСИР имеют на вооружении полторы тысячи танков, большинство из которых были произведены СССР (Т-55, Т-72). Есть также "Чифтены", M60, M48 и др. представители середины прошлого века. Налажено производство собственных танков "Зульфикар". Аналогично ситуация выглядит с БМП и БТР. Их у Ирана около 1300. Поддерживать их должны 7000 артиллерийских орудий разного калибра и РСЗО с высокоточными снарядами собственной разработки.



Отдельная страсть Ирана — это БПЛА. Учитывая высокую уязвимость современных средств ПВО перед такого рода малозаметными и манёвренными целями, Иран создал множество вариаций от дронов-разведчиков до ударных дронов разных размеров. Самый яркий пример — это копии перехваченного иранцами современного американского беспилотника-разведчика RQ-170 Sentinel.





А стоит ли оно того?

Ни Иран, ни США не заинтересованы в большой войне. Иран не желает получить тотальное разрушение страны и миллионы жертв, а США не хотят ввязаться в жесточайшую войну, на которую уйдёт столько ресурсов, что Вашингтон вынужден будет уступить позиции практически по всем фронтам и утратить значительную долю своего глобального влияния. Не случайно афганскую войну принято считать одной из причин распада СССР, и здесь эта аналогия вполне уместна.



Венесуэла, Сирия, КНДР, Иран, Россия, Китай… В мире пока не так много стран, которые могут открыто дать отпор любым планам "мирового жандарма". Однако с каждым годом их всё больше. Смелый ответ Ирана, который оставил последний ход за собой, — это последнее предупреждение государству, которое считало себя монополистом на применение силы.



Пока обошлось. США почувствовали решительность противника, готовность пойти на всё и ещё долго будут отряхиваться от произошедшего. Конфликт не исчерпан, но уже не неизбежен. Иран преподал настоящий урок государству, которое ранее считало себя неприкосновенным. Теперь наступает эпоха, когда даже некоторые региональные игроки не по зубам военной машине Запада. Всё-таки замечательная иранская природа и прекрасные историко-культурные памятники должны радовать многочисленных туристов, а не быть сложным театром военных действий, а иранцы должны счастливо жить в своей стране, не имея поводов для скорби.



Всё-таки замечательная иранская природа и прекрасные историко-культурные памятники должны радовать многочисленных туристов, а не быть сложным театром военных действий, а иранцы должны счастливо жить в своей стране, не имея поводов для скорби.





