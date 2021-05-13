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Маленький патруль из России развернул большую американскую колонну военных в Сирии

13 мая 2021, 17:30  •  215 • Политика
Военные из России блокировали продвижение большой американской колонны бронетехники. Патруль обеспечивал безопасность движения по трассе М-4. При этом численное превосходство американских военных было очевидным. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".
Военная полиция России блокировала продвижение американской бронеколонны из-за нарушения механизмов упреждения конфликтных ситуаций. Военные из США продвигались без предварительного уведомления военной полиции России в районе города Телль-Тамр.
Это уже не первый случай, когда военные патрули из России останавливают несанкционированные продвижения американских военных по сирийской территории. В июля 2020 года схожим образом было приостановлено продвижение колонны военных из США в провинции Эль-Хасака. Тогда военные из России заявили американцам, что находятся на территории республики по приглашению президента Сирии Башара Асада и попросили американцев не преследовать российские военные патрули в Сирии.

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