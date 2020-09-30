Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять ...
Главная / Политика

"Маленький Макрон" пытался поднять свой статус в Европе через Тихановскую

30 сентября 2020, 23:35  •  81 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Valdas Kopustas via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава Пятой Республики стремится влезть в сапоги первого президента страны Шарля де Голля
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с бывшей кандидаткой на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской, сбежавшей за границу, чтобы поднять свой рейтинг среди избирателей и повысить политическое влияние Пятой Республики на мировой арене. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.
Напомним, накануне французский лидер в ходе официального визита в Вильнюс выделил время для личной беседы с белорусской домохозяйкой.
Единственной причиной, по которой Макрон решился на встречу с Тихановской, является его желание активнее принимать участие в делах Европы, заодно поднять свой рейтинг внутри Франции, считает эксперт из Израиля. Президент намерен показать себя в роли европейского лидера, который способен решать различные международные вопросы. Одновременно Макрон очень хочет повысить политическое влияние Франции в мире, пояснил Кедми.
"Как европейский деятель всемирного масштаба он пытается проявить себя как можно больше, особенно на фоне того, что роль Германии в Европе снижается, и он хочет перехватить у Германии руководство Европой", – цитирует радио Sputnik экс-главу спецслужбы "Натив".
При этом методы лидера Пятой республики, которые он использует в попытке захватить лидерство в Старом Свете, эксперт назвал "циничной политической игры", с помощью которой "маленький Макрон пытается влезть в большие сапоги [Шарля] де Голля и вернуть Франции былое величие".
Отметим, в пресс-службе МИД Белоруссии заявили, что данная встреча не имеет никакого практического значения для дипломатии и порекомендовали Западу "не тешить себя иллюзиями".
Между тем, ранее сегодня стало известно о планах канцлера ФРГ Ангелы Меркель встретиться с Тихановской.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
30 сентября 2020, 21:45
Киев заявил, что полностью контролирует русских военных в Крыму. Разоблачение последовало быстро
30 сентября 2020, 21:45
Навальный портит Макрону миротворческую карму? Слитый разговор может сорвать планы Парижа по Минску
30 сентября 2020, 21:45
До стрельбы не доходит, но... Американцы провоцируют столкновения с русскими в Сирии - Мураховский
30 сентября 2020, 21:45
Новые ограничения из-за COVID-19 держат на паузе: Гражданам назвали, до каких пор это продлится
30 сентября 2020, 21:45
Как выборы в США повлияют на отношения с Россией - посол РФ
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 сентября 2020, 21:45
Киев заявил, что полностью контролирует русских военных в Крыму. Разоблачение последо...
30 сентября 2020, 21:45
Навальный портит Макрону миротворческую карму? Слитый разговор может сорвать планы Па...
30 сентября 2020, 21:45
До стрельбы не доходит, но... Американцы провоцируют столкновения с русскими в Сирии ...
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акци...
30 сентября 2020, 23:35
Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить...&...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2020, 16:35
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на видео
24 сентября 2020, 16:20
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
29 сентября 2020, 19:10
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спасся и сдал белорусов
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.