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Маленькие шаги Европы: Германия хочет обрести независимость от США через "Северный поток - 2"?

31 августа 2020, 12:05  •  66 • Политика
Как считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, Германия пытается обрести независимость от США через "Северный поток - 2". Однако для Европы это слишком маленькие шаги, если учитывать давление со стороны американцев.
Политические противоречия между США и Европой можно снять только благодаря усилиям со стороны Германии и Франции. Об этом РИА ФАН заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Комментируя ситуацию вокруг "Северного потока - 2", эксперт отметил, что сейчас для Берлина важно отстоять свои позиции на мировой арене под давлением Вашингтона. Речь идёт о поставках российского газа по низким ценам - без американских посредников в лице Польши и Чехии.
Германия должна стать хабом, через который будет расходиться по Европе природный газ из России.
"Берлин способен сам себя усилить и защититься от втягивания США в конфликт с Россией, поскольку он экономически Германии не выгоден", - уверен Колташов.
Окончательно можно снять противоречия, если Германия и Франция будут действовать сообща с Россией. Но такой сценарий маловероятен, ибо немцы хотят двигаться вперёд маленькими шагами и получить независимый от США источник голубого топлива.
Дело в том, что у стран Европы до сих пор нет средств защиты от американского вмешательства во внутренние дела. Однако даже европейские энергопакеты требуют диверсифицировать поставки газа для либерализации рынка.
"Независимость дают поставки углеводородов, которые не находятся в руках тех, кто пытается вам навредить. Это и есть противоречие Германии и США. Берлин очень осторожно высвобождается из-под американской опеки", - подчеркнул эксперт.
Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике ФРГ Клаус Эрнст не исключил, что немецкая сторона подаст в суд на американских партнёров, а также обратится с жалобой в ООН. Это связано с решением США ввести санкции против "Северного потока - 2" и теми угрозами, которые американские сенаторы начали рассылать немецким компаниям, задействованным в проекте.
Как подчеркнул немецкий депутат Вальдемар Гердт, такой шаг стоило сделать давно.
"Противостоять действиям США любой стране мира в одиночку очень тяжело, тем более Германии, чья экономика сильно зависит от американского бизнеса", - цитирует его слова телеканал "360".
А научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил ИА "Экономика Сегодня", что конфликт вокруг "Северного потока - 2" наглядно показал уязвимые места Евросоюза и Германии. ЕС пытается отстоять самостоятельность и доказать, что Штаты слишком далеко зашли в своих претензиях и нарушили нормы международного права.
Однако дальнейшее развитие событий остаётся туманным, ибо на ситуацию могут повлиять другие факторы. Например, кризис в Белоруссии, в котором Вашингтон и его европейские союзники (Польша и Прибалтика) пытаются обвинить Москву.
Только здравый смысл позволит Брюсселю сохранить лицо и твёрдую позицию. Это выразится в достройке газопровода, ибо иначе придётся констатировать неспособность Европы к развитию.

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