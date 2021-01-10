|
Маленькие агрессоры и тень большой войны. Ближний Восток в дыму от ракетных пусков
10 января 2021, 00:25 • 62 • В мире
Кот из дома – мыши в пляс. Наверное, так можно оценить новости, появившиеся почти одновременно с репортажами от Капитолия. Пока Америка пытается справиться с собственным кризисом, в созданных ей горячих точках по всему миру есть кому раздувать угли военных пожаров.
Автор:
Аля Самитова
Европейские политики в страхе потерять главный демократический ориентир хлопают крыльями и требуют "вернуть всё на место", перестать раскачивать американскую стабильность. В то же время, пока мировой гегемон временно "ушёл в себя", некоторые страны могли бы попытаться решить свои региональные проблемы, не ожидая грозного окрика из "града на холме".
Израилю придётся сожалеть об уходе Трампа?
Армия Израиля под шум лозунгов толпы в Вашингтоне снова атаковала сирийские территории. Ракетный удар по окрестностям Дамаска был нанесён со стороны Голанских высот.
В Иерусалиме не скрывают надежду убрать в конце концов подальше от своих границ и военную инфраструктуру Тегерана, и нервирующих израильтян иранских "прокси".
Последняя ракетная атака была, так сказать, "жестом отчаяния": возвращение в Белый дом демократов едва ли сильно обрадует Израиль.
Ведь именно при Трампе, занимавшем откровенно произраильскую позицию, израильтяне получили ряд преференций. Есть в этом большая заслуга старшего советника президента США Джареда Кушнера (по совместительству – зятя Трампа).
Сделка века – это вам не кот чихнул. Трамп не только объявил Иерусалим "неделимой" столицей Израиля, но и израильский суверенитет над Западным берегом Иордана узаконил, и Голанские высоты признал принадлежащими Израилю. До него подобных подарков израильским партнёрам Белый дом никогда не делал. Да и едва ли сделает впредь.
В последние четыре года США и Израиль почти полностью совпали в позициях по отношению к Тегерану. А Биньямин Нетаньяху всё ещё пытается упрочить свои позиции внутри страны при помощи "иранской угрозы". Возможно, этим и объясняются участившиеся удары по сирийской территории – электорат надо держать в некотором возбуждении от "побед".
Байден вспомнит о Карабахе?
Неспокойно прошли минувшие сутки на Южном Кавказе. В зоне, казалось бы, завершившегося конфликта в Нагорном Карабахе, как сообщают ряд источников, снова были слышны выстрелы: якобы военнослужащие Азербайджана открыли огонь в районе Шуши. По информации "Спутник. Армения", если и стреляли, то в воздух. По армянским позициям в Карабахе огонь не вёлся. Ничего не сообщали по этому поводу и российские миротворцы.
И это не может не беспокоить престарелого новоизбранного американского президента. Скорее всего, Байден, как и весь коллективный Запад, договорённости по Нагорному Карабаху воспринимает как болезненное поражение. Хотя, как считают журналисты The National Interest, Запад "проспал" момент возобновления военных действий в этом регионе. Американская же разведка и вовсе не успела получить каких-либо сведений о том, что Путин и Эрдоган ведут переговоры по ситуации в Карабахе. А это "ослабило позиции США" в регионе. Захочет ли администрация Байдена вернуть потерянное влияние? Кто знает...
Показать кулак Ирану
Пока в США утрясали вопрос о том, станет ли Байден президентом, американские военные пытались навести шороху в районе Персидского залива. Бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress, вылетев с авиабазы ВВС США Minot AFB в штате Северная Дакота, взяли курс на Аравийский полуостров. Смысл этих действий не очень ясен: то ли готовятся к нанесению удара по иранским военным объектам, то ли просто его имитируют.
Однако 7 января стало известно о том, что сразу шесть В-52 были переброшены на авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Как отмечают журналисты Fox News, с нового места дислокации стратегическим бомбардировщикам будет значительно удобнее атаковать иранцев. А причины для беспокойства у американцев, скорее всего, есть: Тегеран не забыл ещё наглого убийства генерала Касема Сулеймани, совершённого по приказу Дональда Трампа. И к 3 января, годовщине гибели главы КСИР, ситуация на Ближнем Востоке серьёзно накалилась.
В Пентагоне заявляли о том, что наблюдаются тревожные признаки. Не исключено, что Тегеран готовит некие атаки, а их целью могут стать американские военные объекты. Источники в разведке передавали, что Иран "затевает что-то сложное", поэтому угрозы "вполне реальны". Возможно, что цели, о которых идёт речь, расположены на территории Ирака, где до сих пор остаются американские интересы.
Отправив В-52 к Персидскому заливу, американцы "послали чёткий сигнал" Тегерану: мы готовы ответить на любые ваши действия. Незадолго до Нового года Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter сообщение следующего содержания:
Можно ли исключать, что это "послание" рассчитано ещё и на внутреннего американского пользователя?
Что будет дальше?
Что могут означать все эти "звоночки"? О чём они нас предупреждают? Как изменится внешняя политика США после прихода к власти Байдена, пока сказать сложно. Тем не менее присутствует ощущение того, что над миром всё более явно нависает угроза Третьей мировой войны. И чем менее стабильна ситуация в самой Америке, тем развязнее ведут себя лидеры некоторых стран, понимая, что их некому одёрнуть. Но когда "международный жандарм" переключит внимание со своих проблем на то, что происходит в мире, мало никому не покажется.
Не самым лучшим образом отразится работа команды нового президента США и на взаимоотношениях с Китаем. В Африке же Вашингтон, как считают эксперты, усилит продвижение "демократических ценностей, что обязательно повлечёт за собой насильственную смену власти в ряде африканских стран". И вот так будет действовать Вашингтон по всему миру. Одной из важнейших целей станет, безусловно, Россия, не желающая жить в однополярном мире. Поэтому в Белом доме будут поддерживать любые антироссийские санкции, только бы усилить давление на Москву.
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2021, 13:00
|
05 января 2021, 21:25
|
04 января 2021, 07:50
|
09 января 2021, 15:15
|
03 января 2021, 12:35
|
06 января 2021, 14:50
|
07 января 2021, 00:00