Маленькие агрессоры и тень большой войны. Ближний Восток в дыму от ракетных пусков

Автор:

Аля Самитова

Европейские политики в страхе потерять главный демократический ориентир хлопают крыльями и требуют "вернуть всё на место", перестать раскачивать американскую стабильность. В то же время, пока мировой гегемон временно "ушёл в себя", некоторые страны могли бы попытаться решить свои региональные проблемы, не ожидая грозного окрика из "града на холме".

Израилю придётся сожалеть об уходе Трампа?

Армия Израиля под шум лозунгов толпы в Вашингтоне снова атаковала сирийские территории. Ракетный удар по окрестностям Дамаска был нанесён со стороны Голанских высот.

Объяснение, давно навязшее в ушах: целью ударов были якобы расположенные в Сирии иранские военные объекты. Израиль нервирует присутствие сил Ирана на сирийской территории.

В Иерусалиме не скрывают надежду убрать в конце концов подальше от своих границ и военную инфраструктуру Тегерана, и нервирующих израильтян иранских "прокси".

Последняя ракетная атака была, так сказать, "жестом отчаяния": возвращение в Белый дом демократов едва ли сильно обрадует Израиль.

Ведь именно при Трампе, занимавшем откровенно произраильскую позицию, израильтяне получили ряд преференций. Есть в этом большая заслуга старшего советника президента США Джареда Кушнера (по совместительству – зятя Трампа).

Сделка века – это вам не кот чихнул. Трамп не только объявил Иерусалим "неделимой" столицей Израиля, но и израильский суверенитет над Западным берегом Иордана узаконил, и Голанские высоты признал принадлежащими Израилю. До него подобных подарков израильским партнёрам Белый дом никогда не делал. Да и едва ли сделает впредь.

В последние четыре года США и Израиль почти полностью совпали в позициях по отношению к Тегерану. А Биньямин Нетаньяху всё ещё пытается упрочить свои позиции внутри страны при помощи "иранской угрозы". Возможно, этим и объясняются участившиеся удары по сирийской территории – электорат надо держать в некотором возбуждении от "побед".

Байден вспомнит о Карабахе?

Неспокойно прошли минувшие сутки на Южном Кавказе. В зоне, казалось бы, завершившегося конфликта в Нагорном Карабахе, как сообщают ряд источников, снова были слышны выстрелы: якобы военнослужащие Азербайджана открыли огонь в районе Шуши. По информации "Спутник. Армения", если и стреляли, то в воздух. По армянским позициям в Карабахе огонь не вёлся. Ничего не сообщали по этому поводу и российские миротворцы.

Можно ли сказать, что "кто-то решил пострелять", пока в Вашингтоне продолжается буза? Неизвестно. Но позиция Байдена по карабахскому конфликту довольно резкая. Демократ крайне недоволен тем, что ситуация разрешилась без участия американцев. По мнению Байдена, "Белый дом должен был играть ведущую роль" в урегулировании этого конфликта. Но вдруг обошлись без него, а главными в разрешении ситуации оказались Москва и Анкара.

И это не может не беспокоить престарелого новоизбранного американского президента. Скорее всего, Байден, как и весь коллективный Запад, договорённости по Нагорному Карабаху воспринимает как болезненное поражение. Хотя, как считают журналисты The National Interest, Запад "проспал" момент возобновления военных действий в этом регионе. Американская же разведка и вовсе не успела получить каких-либо сведений о том, что Путин и Эрдоган ведут переговоры по ситуации в Карабахе. А это "ослабило позиции США" в регионе. Захочет ли администрация Байдена вернуть потерянное влияние? Кто знает...

Показать кулак Ирану

Пока в США утрясали вопрос о том, станет ли Байден президентом, американские военные пытались навести шороху в районе Персидского залива. Бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress, вылетев с авиабазы ВВС США Minot AFB в штате Северная Дакота, взяли курс на Аравийский полуостров. Смысл этих действий не очень ясен: то ли готовятся к нанесению удара по иранским военным объектам, то ли просто его имитируют.

Однако 7 января стало известно о том, что сразу шесть В-52 были переброшены на авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Как отмечают журналисты Fox News, с нового места дислокации стратегическим бомбардировщикам будет значительно удобнее атаковать иранцев. А причины для беспокойства у американцев, скорее всего, есть: Тегеран не забыл ещё наглого убийства генерала Касема Сулеймани, совершённого по приказу Дональда Трампа. И к 3 января, годовщине гибели главы КСИР, ситуация на Ближнем Востоке серьёзно накалилась.

В Пентагоне заявляли о том, что наблюдаются тревожные признаки. Не исключено, что Тегеран готовит некие атаки, а их целью могут стать американские военные объекты. Источники в разведке передавали, что Иран "затевает что-то сложное", поэтому угрозы "вполне реальны". Возможно, что цели, о которых идёт речь, расположены на территории Ирака, где до сих пор остаются американские интересы.

Отправив В-52 к Персидскому заливу, американцы "послали чёткий сигнал" Тегерану: мы готовы ответить на любые ваши действия. Незадолго до Нового года Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter сообщение следующего содержания:

Если хотя бы один американец погибнет, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте об этом.

Можно ли исключать, что это "послание" рассчитано ещё и на внутреннего американского пользователя?

Что будет дальше?

Что могут означать все эти "звоночки"? О чём они нас предупреждают? Как изменится внешняя политика США после прихода к власти Байдена, пока сказать сложно. Тем не менее присутствует ощущение того, что над миром всё более явно нависает угроза Третьей мировой войны. И чем менее стабильна ситуация в самой Америке, тем развязнее ведут себя лидеры некоторых стран, понимая, что их некому одёрнуть. Но когда "международный жандарм" переключит внимание со своих проблем на то, что происходит в мире, мало никому не покажется.

Трамп отнюдь не был миротворцем, хотя и попытался вывести войска из Сирии и Афганистана и сократить поддержку курдов в рамках проекта "Большой Ближний Восток". И вот последние могут снова стать "американскими фаворитами", команда Байдена может возобновить их активную поддержку. Очевидно, что это только усилит напряжённость внутри Сирии и серьёзно скажется на политической обстановке других игроков в регионе – в Турции, Ираке и Иране.

Не самым лучшим образом отразится работа команды нового президента США и на взаимоотношениях с Китаем. В Африке же Вашингтон, как считают эксперты, усилит продвижение "демократических ценностей, что обязательно повлечёт за собой насильственную смену власти в ряде африканских стран". И вот так будет действовать Вашингтон по всему миру. Одной из важнейших целей станет, безусловно, Россия, не желающая жить в однополярном мире. Поэтому в Белом доме будут поддерживать любые антироссийские санкции, только бы усилить давление на Москву.