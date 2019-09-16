Маленькая Шарлотта проболталась одноклассникам о грядущем пополнении в семье Миддлтон

Беседу принцессы со своими сверстниками подслушала одна из помощниц учителей, которая рассказала об этом журналистам, сообщает британское издание New Idea.

По словам источника, Шарлотта говорила так громко и при этом выглядела такой убежденной в беременности ее мамы, что ей оставалось только верить.

Напомним, четырехлетняя Шарлотта начала посещать школу в начале сентября. Со своим старшим братом, шестилетним Джорджем, она обучается в одном из самых престижных британских учебных заведений - школе имени Томаса Баттерси.