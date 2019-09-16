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Маленькая Шарлотта проболталась одноклассникам о грядущем пополнении в семье Миддлтон

16 сентября 2019, 18:09  •  54 • В мире
Дочь британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта проболталась своим одноклассникам о беременности мамы. По ее словам, герцогиня Кембриджская ждёт девочку.
Беседу принцессы со своими сверстниками подслушала одна из помощниц учителей, которая рассказала об этом журналистам, сообщает британское издание New Idea.
По словам источника, Шарлотта говорила так громко и при этом выглядела такой убежденной в беременности ее мамы, что ей оставалось только верить.
Напомним, четырехлетняя Шарлотта начала посещать школу в начале сентября. Со своим старшим братом, шестилетним Джорджем, она обучается в одном из самых престижных британских учебных заведений - школе имени Томаса Баттерси.

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