Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане приземлились бое...
Джон Болтон сформировал правительство Украины?
Учитель выступила против российской символики в школах Беларуси (Евгений Володче...
Как на Западе пропагандируют гомосексуализм и каннибализм (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Маленькая победа над мракобесием: Милонов похвалил Украину за освобождение Вышинского из СИЗО

29 августа 2019, 01:39  •  55 • Политика
Виталий Милонов похвалил власти Украины за освобождение журналиста Кирилла Вышинского. По мнению депутата Госдумы, мы наблюдаем за маленькой победой над мракобесием.
Украинские власти держали журналиста Кирилла Вышинского в тюрьме за инакомыслие. Об этом "ПолитЭксперту" заявил депутат Государственной Думы России Виталий Милонов.
Ранее стало известно о том, что главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был отпущен из СИЗО под собственное поручительство. СБУ обвиняет журналиста в "госизмене", посягательстве на территориальную целостность действия по свержению конституционного строя.
В СИЗО фигурант провел 413 дней. При этом Вышинский отказался признавать себя виновным, а также не соглашался на участие в обмене пленных.
Как считает Милонов, освобождение Кирилла Вышинского является хорошим сигналом. Поэтому теперь президенту Украины Владимиру Зеленскогому стоит подумать о том, чтобы перестать убивать людей в Донбассе.
"Украина одержала первую маленькую победу над тем мракобесием, которое там царило", - пояснил парламентарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
28 августа 2019, 19:09
"Дикая идея": Пушков предложил Волкеру, связавшему G8 с отказом от Крыма, заняться театром абсурда
29 августа 2019, 01:39
"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ультиматум по границе
28 августа 2019, 15:54
Медведев заставит при четырехдневке работать 6 дней в неделю: Делягин о перспективах лёгкой жизни
28 августа 2019, 15:54
Немецкий "Скрипаль" не получился? В Кремле решительно опровергли связь между убитым в Берлине и Россией
28 августа 2019, 22:24
"Реальную цену говорить нельзя": Эксперт о нюансах возможной "вертолётной сделки" Путина и Эрдогана
28 августа 2019, 23:39
Захарова сообщила, что Россия в ближайшее время переведет в Совет Европы остающийся взнос
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 августа 2019, 01:24
«Мобильность граждан увеличится на порядок»: в России намерены создать аэротакси к 20...
29 августа 2019, 01:39
Собянин может стать президентом России, но только техническим - эксперт
29 августа 2019, 00:12
Пpaвославный стaлинизм пpoтив cтaлинского пpaвославия?
29 августа 2019, 01:24
«Узнала случайно»: бабушка скончавшегося в интернате ребёнка рассказала о смерти внук...
29 августа 2019, 01:39
"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ульт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2019, 10:09
Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»
23 августа 2019, 05:54
Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в Петербурге через неделю"
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва
25 августа 2019, 19:39
"Это бессмысленность": Первый президент Украины Кравчук высказался об ошибке в тексте гимна страны
25 августа 2019, 19:39
"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.