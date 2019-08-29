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Маленькая победа над мракобесием: Милонов похвалил Украину за освобождение Вышинского из СИЗО
29 августа 2019, 01:39 • 55 • Политика
Виталий Милонов похвалил власти Украины за освобождение журналиста Кирилла Вышинского. По мнению депутата Госдумы, мы наблюдаем за маленькой победой над мракобесием.
Украинские власти держали журналиста Кирилла Вышинского в тюрьме за инакомыслие. Об этом "ПолитЭксперту" заявил депутат Государственной Думы России Виталий Милонов.
Ранее стало известно о том, что главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был отпущен из СИЗО под собственное поручительство. СБУ обвиняет журналиста в "госизмене", посягательстве на территориальную целостность действия по свержению конституционного строя.
В СИЗО фигурант провел 413 дней. При этом Вышинский отказался признавать себя виновным, а также не соглашался на участие в обмене пленных.
Как считает Милонов, освобождение Кирилла Вышинского является хорошим сигналом. Поэтому теперь президенту Украины Владимиру Зеленскогому стоит подумать о том, чтобы перестать убивать людей в Донбассе.
"Украина одержала первую маленькую победу над тем мракобесием, которое там царило", - пояснил парламентарий.
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