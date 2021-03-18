Маленькая, но очень токсичная война США на пороге. Чем ответит Россия?

Старые шкафы – загадочное место. У кого-то из них вываливаются забытые скелеты, а Америка извлекает оттуда пыльные пробирки – наподобие той, которой размахивал Колин Пауэлл в Совбезе ООН 18 лет назад, объясняя необходимость вторжения в Ирак. Видимо, сегодня у Вашингтона уже не осталось для мира иных аргументов, кроме этих старых пробирок с белым порошком. И теперь в наличии химического оружия Госдеп обвиняет Россию. Чем это может обернуться для мира – в видеосюжете "Первого русского".

Метод, конечно, довольно затасканный и потёртый. Но антироссийская повестка в Америке никуда не делась и её надо отрабатывать. Тем более что новая администрация президента США Джо Байдена спешит заработать политические очки в глазах американцев, не слишком довольных прошедшими выборами. Взять хотя бы скандальное заявление Байдена, обвинившего президента России Владимира Путина в убийствах. Даже американцы сомневаются, что Байден осознал сказанное. А он вообще понял заданный вопрос или кивал в такт и соглашался, забыв о беседе? Пока неясно. Но вернёмся к теме химического оружия. Тот факт, что последний химарсенал в России был уничтожен больше трёх лет назад, никого не смущает.

Вот как прокомментировал эти обвинения со стороны Вашингтона в беседе с Царьградом доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян:

Изначально нельзя убрать того, чего нет. Именно поэтому требование наших западных "друзей", предъявленное к России, избавиться от химического оружия невыполнимо. У нас нет его, нам не от чего избавляться. А поскольку мы не избавляемся, то это прекрасный повод дальше вводить санкции.

Такая ситуация могла бы показаться смешной и абсурдной, если бы не была столь цинична. Дело в том, что сами США до сих пор не ликвидировали свои запасы химического оружия, хотя и обещали сделать это к 2023 году. То есть через шесть лет после России. Тем не менее главной виновницей в распространении боевых отравляющих веществ в глазах администрации Джо Байдена остаётся именно наша страна.

На многочисленные нестыковки в заявлении американских функционеров указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, тоже ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой Конвенции. Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие. К ним относятся Соединённые Штаты Америки. И в этом свете подобное заявление, конечно, абсолютно лишено логики и оснований.

По разным данным, в США не уничтоженными остаются около 10% ранее существовавших запасов химоружия. Всему миру известно, что боевые отравляющие вещества хранятся на базах в штатах Колорадо и Кентукки. На маленькую, но очень токсичную войну хватит. Причём не только в прямом, но и в переносном смысле: токсичность наших оппонентов – это уже притча во языцех.

Почему Америка не спешит избавиться от этих арсеналов, загадка и для мирового сообщества, и для ОЗХО. Тем не менее в глазах всё того же сообщества главная угроза исходит от России.

"Мы видим сейчас огромнейший кризис санкционной политики Запада. Они понимают, что санкции не работают, что санкции не меняют российский режим. Они не заставляют Владимира Путина изменить подход к внешней политике. Они не заставляют российское население изменить подход к действующему президенту и выходить на улицы с требованиями: "Верните нам кружевные трусики и отдайте Западу Донбасс". Исходя из этого всего, по идее, Запад должен был бы отказаться от санкций. Но сделать этого там не могут, потому что отказ от санкционной политики, во-первых, означает, что они признают поражение. Но это ещё полбеды. Это ещё можно было бы как-то обставить. Но проблема в том, что, кроме санкционной политики, у них больше ничего нет", – считает Геворг Мирзаян.

Действительно, санкции ЕС, введённые против ряда высокопоставленных российских чиновников, ничего, кроме смеха, не вызвали. Большинство фигурантов списка давно под санкциями. Какие-либо более чувствительные меры против России Европа вводить не спешит. Понимает – себе дороже будет.

Вот что об этом в беседе с "Первым русским" сказала доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина:

Если мы говорим о санкциях, то здесь ничего удивительного нет, потому что это заявка, связанная со становлением евроатлантического единства. А единство во многом может быть достигнуто тем, что нужно против кого-то объединяться. Во-вторых, это важный элемент во внутриполитической борьбе в США. И поскольку демократы длительное время подвергали критике Трампа за то, что он каким-то образом якобы помогает осуществлять внешнеполитические задачи Российской Федерации, то новая администрация вернётся к вопросу санкций. При этом отметим, что список ограничительных мер, которые не вызвали бы серьёзных экономических последствий как для европейских стран, так и для США, практически исчерпан. То есть здесь остаются совсем малые возможности для этого.

Вместе с тем эксперт не исключает более радикального развития ситуации. По мнению доктора политических наук Ерёминой, коллективный Запад может готовить почву для максимально жёсткой политики по отношению к нашей стране:

"Если мы говорим о химическом оружии, то это аспект, требующий очень большого внимания с нашей стороны. Поскольку химоружие, согласно Конвенции, – это такой момент, который позволяет страну, связанную не только с хранением, не только с разработкой, но даже с прямой или косвенной передачей химоружия, назвать государством-террористом со всеми последующими аспектами. И это уже санкции гораздо большего объёма. Они обусловлены таким вот фундаментальным значением: перед нами – тотальный враг. А против тотального врага можно предпринять всё, вплоть до военных действий".

О возрастании военной напряжённости на границах России на юге – в Крыму, а также на севере и на западе – у границ Беларуси – в эфире телеканала Царьград военные эксперты заявляли неоднократно ещё во второй половине прошлого года.