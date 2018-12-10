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«Маленькая копия Ангелы» во главе ХДС

10 декабря 2018, 21:39  •  64 • В мире
Власть – женского рода
Среди новых руководителей ХДС, избранных на съезде партии, наибольший интерес вызывает личность председателя партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, уроженки Саара, часто именуемой АКК. Критикам нравится расшифровывать её инициалы как «Маленькая копия Ангелы» (Angelas Kleine Kopie), намекая, что Крамп-Карренбауэр – ставленница Меркель, не имеющая собственного политического лица.
На момент выдвижения её кандидатуры на высший партийный пост АКК была генеральным секретарем Христианско-демократического союза. Этой карьерной ступенью она похожа на Ангелу Меркель, которая тоже на протяжении двух лет была генсеком ХДС.
В послужном списке Аннегрет Крамп-Карренбауэр: обучение в университетах Трира и Саарбрюкена по специальности "право и политология"; работа референтом министра по охране окружающей среды; в 1999-2018 гг. – член ландтага (земельного парламента) Саара; с 1999 года – персональный референт Петера Мюллера, тогдашнего главы фракции ХДС в саарском ландтаге; 2000 год – министр внутренних дел Саара, затем министр образования и труда; с 2011 года – премьер-министр Саара. Для ХДС большое значение имел успех во время земельных выборов в Сааре в 2017 г. (40,7% голосов). Считается, что этот успех во многом был обусловлен личной популярностью АКК.
Перед съездом ХДС вышли из печати сразу две биографии нового председателя партии. Одна называется «Власть – женского рода» (Die Macht ist weiblich) и «Я могу, я хочу, я стану» (Ich kann, ich will, ich werde).
Новым генеральным секретарем ХДС стал Пауль Цемиак, голосовавший на съезде за противника АКК – Фридриха Мерца. Его назначение пресса расценивает как первую попытку Крамп-Карренбауэр сплотить партию. Цемиак родился в 1985 г. в польском Щецине, его родители перебрались в Германию как «поздние переселенцы» в 1988 г. У нового генсека партии незаконченное юридическое образование (он учился в университете Оснабрюка и в Вестфальском университете имена Вильгельма в Мюнстере); кроме того, проходил обучение по специальности «корпоративные коммуникации». В 2012 году Цемиак возглавил молодёжную организацию ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалия, в 2014 г. был избран главой молодёжной организации ХДС. В 2017 г. Цемиак стал депутатом бундестага. По мнению члена президиума ХДС Петера Альтмайера (министр экономики и энергетики Альтмайер принадлежит к кругу ближайших доверенных лиц Ангелы Меркель), Цемиак за короткое время зарекомендовал себя в бундестаге с наилучшей стороны. В задачи генерального секретаря, согласно §37 устава партии, входят: помощь председателю в выполнении его обязанностей, публичное разъяснение партийной линии, организация избирательных кампаний, партийные финансы.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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