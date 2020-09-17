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Маленькая хитрость России позволила найти "новый Крым". США готовят сюрприз - Sohu

17 сентября 2020, 16:35  •  376 • Политика
Авторы издания Sohu полагают, что Россия может использовать маленькую хитрость, и тогда Украине уже не сохраниться в прежних границах. Фактически найден "новый Крым". Но интересно ли самой России такое развитие событий?
Украина едва ли сохранится в действующих границах. Подобные выводы сделали китайские аналитики. Как пишут Politros.com, свой анализ китайские авторы начинают с 2014 года, когда Крым вошёл в состав России. В течение шести лет отношения России и Украины не наладились и, как считают эксперты из Китая, "сложная политическая и экономическая ситуация в украинском государстве грозит обернуться для страны дальнейшим разделом".
В своём переводном материале "ПолитРоссия" ссылается на издание Sohu. Авторы материала напоминают, что никто на Западе не учитывал внутренние проблемы Украины, в том числе недовольство крымчан, растущее годами. Вхождение Крыма в состав России было очевидным на этом фоне, но западные партнёры считали и считают иначе. Авторы Sohu считают, что русский Крым стал неожиданностью для США. Но на ошибках американские политики не учатся. И, вполне вероятно, Россия может сыграть на этом и пересмотреть условия знаменитого Беловежского соглашения, подписание которого поставило окончательную точку в судьбе Советского Союза.
Именно отмена Беловежского соглашения даст России возможность требовать пересмотра границ. И это маленькая хитрость, которой Москва может воспользоваться, считают Sohu. Впрочем, надо понимать, что российские представители неоднократно отмечали, что настроены на улучшение отношений с Киевом. И в этом контексте предположения Sohu выглядят спорно.

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