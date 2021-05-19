Мальдивы просят о помощи: острова могут исчезнуть

К 2100 году Мальдивы могут исчезнуть с лица земли, если изменение климата в мире будет происходить такими же темпами. Министр окружающей среды республики Аминтх Шауна призвала сделать все возможное для спасения страны.

"Изменение климата реально, и мы – самая уязвимая страна в мире. Все, что у нас есть, это наши острова и море", - заявила Аминатх Шауна в эфире канала CNBC.

По словам министра окружающей среды Мальдивской республики, страна уже приняла ряд мер для спасения своего будущего. В прошлом году страна обнародовала обновленные план по сокращению на 26% своих вредных выбросов. Но этого может оказаться мало для спасения островного государства.

"Нам нужно чтобы каждый человек в мире боролся с изменением климата как на личном уровне, так и на уровне правительств. Нужно срочно поставить амбициозную цель, чтобы помочь не только Мальдивам, но и всем малым островным государствам мира", - заявила Аминатх Шауна.