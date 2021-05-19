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Мальдивы просят о помощи: острова могут исчезнуть

19 мая 2021, 22:00  •  130 • Политика
К 2100 году Мальдивы могут исчезнуть с лица земли, если изменение климата в мире будет происходить такими же темпами. Министр окружающей среды республики Аминтх Шауна призвала сделать все возможное для спасения страны.
"Изменение климата реально, и мы – самая уязвимая страна в мире. Все, что у нас есть, это наши острова и море", - заявила Аминатх Шауна в эфире канала CNBC.
По словам министра окружающей среды Мальдивской республики, страна уже приняла ряд мер для спасения своего будущего. В прошлом году страна обнародовала обновленные план по сокращению на 26% своих вредных выбросов. Но этого может оказаться мало для спасения островного государства.
"Нам нужно чтобы каждый человек в мире боролся с изменением климата как на личном уровне, так и на уровне правительств. Нужно срочно поставить амбициозную цель, чтобы помочь не только Мальдивам, но и всем малым островным государствам мира", - заявила Аминатх Шауна.

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