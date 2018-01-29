Мальдивский прокол президента Порошенко • 162 • Аналитика



Первую неделю января президент Порошенко с семьей провел на Мальдивских островах. Украинский народ от этого просто в восторге.



Открытое письмо воинов АТО





«Мы, бойцы АТО, пишем это письмо в сырой землянке под обстрелом врага. С потолка сыплется песок, земля ходит ходуном и каждый летящий в нашу сторону снаряд может стать для нас роковым.



Утром командир рассказал, что наш президент, он же Главнокомандующий недавно провел 8 дней отдыха на Мальдивах. Это известие наполнило нас радостью и гордостью за нашего Петра Алексеевича. Мы прекрасно понимаем, какая тяжесть лежит на его плечах. Конечно, он нуждается в отдыхе.



Мы надеемся, что Петр Алексеевич, потратив за 8 дней на еду 18.6388 долларов, восстановил свои силы. Занятия дайвингом за 18,705 долларов, несомненно, помогли укрепить его расшатанную нервную систему.

Общую сумму в 500,000 долларов, потраченную нашим президентом на отдых, мы рассматриваем как пожертвование в дело повышения обороноспособности нашей страны.



Петр Алексеевич!

Обращаемся к Вам с просьбой: вышлите нам свои фотографии, сделанные на Мальдивах! Мы украсим ими стены нашей землянки и каждый раз, отправляясь в бой, будем смотреть на них, чтобы не забыть, за кого и за что мы идем умирать.

С боевым приветом бойцы N-ской части.



P.S. Петр Алексеевич, еще очень просим: вышлите нам 1 (один) ящик тушенки и 1(один) ящик сгущенного молока, а также теплых одеял сколько не жалко - нам очень холодно и нечего есть.



P.P.S. Мы слыхали, что у русских есть ракеты, которые могут долететь черт знает куда. Так вот, точные координаты отеля Шеваль Бланк (Cheval Blanc), в котором любит отдыхать П. Порошенко, 5,337 с.ш. и 73,18 в.д. Смотрите, не промахнитесь!»



Гнев президента



- Ну? – Порошенко с отвращением смотрел на стоящего перед ним Гелетея, - еще есть письма от крестьян, рабочих заводов, студентов. Все выражают свой «восторг». Что тебе оторвать?

Генерал-полковник молчал и обильно мок, особенно в областях подмышек и промежности.

Президент в упор смотрел на руководителя Управления государственной охраны:

- Ничего никому доверить нельзя, уроды.

Затем смял в руке письмо и закричал:

- Почему государственные сведения высшей степени секретности становятся известными распоследнему свинопасу в стране?! Как это стало возможным?! Кто?! Кто растрепался?!

- Ваша высокоповажнiсть, - начал руководитель Управления государственной охраны, - первой информацию обнародовала «Радио Свобода»…

- А они узнали откуда?! – ударил кулаком по столу Порошенко,- откуда они, мать твою, узнали?! Откуда?!

- Ваше высокопреосвященство, организация Вашего отдыха была поручена самым квалифицированным специалистам нашего ведомства: лейтенантам Задерихвист и Дурноляп, капитанам Екало и Дригайло. Непосредственно операцией руководил майор Скачкистрибайло. Все истинные патриоты, герои АТО…

- Всех представить всех к наградам. Посмертно.

У генерала дернулся кадык:

- Сделаем, Ваше сиятельство.

Порошенко продолжал испытывающе смотреть на генерала:

- И всё?

Подождав несколько секунд, Порошенко нажал кнопку, вошел секретарь.

- Звезду Героя Украины, графин водки и палача. Водку мне, все остальное ему.

Секретарь вышел.

Порошенко перевернул стоящие на столе песочные часы:

- Через 5 минут ты станешь Героем Украины, а посмертно или… или как, решать тебе. Думай, только быстро.

- Ваше Величество, предлагаю распространить сообщение, что т.н. «отдых президента на Мальдивах» был частью секретной операции по спасению президента от покушения. Разработкой операции и ее проведением займусь лично.

Открылась дверь, вошел секретарь. На подносе стоял графинчик, накрытый стаканом, лежали «Золота Зiрка» и топор.

- А где исполнитель?

На глазах секретаря выступили слезы:

- Петр Алексеевич, отец родной, да ради Вас… - секретарь кинул плотоядный взгляд в сторону Гелетея, - позвольте я сам! Вашингтон беспокоят Россия и Китай

«Ишь, как торопится, - одобрительно подумал Петр Алексеевич, - аж слюна с клыков капает».

Но вслух сказал:

- Рано тебе еще. На кошках сперва потренируйся. Водку оставь, все остальное унеси.

Секретарь вышел, явно не скрывая своего разочарования.

Порошенко не торопясь налил в стакан прозрачной жидкости и опрокинул ее в свою глотку, зажмурился. Глаза его подобрели:

- Вот только так с вами, сволочами, и надо. Иди, работай. И помни о моем секретаре.



Официальное сообщение Управления государственной охраны Украины



«Недавно подкупленные врагом СМИ начали распространять информацию о недавней поездке нашего президента за пределы страны. При этом факт интерпретировался в самом негативном виде, порочащем главу государства. Официально заявляем, что данная информация не в полной мере соответствует действительности.



Управление уполномочено сообщить, что в ходе многомесячной разработки была вскрыта широко разветвленная сеть врага, ставящая своей целью покушение на президента.



С 1 по 8 января силами Управления была проведена операция по ликвидации вскрытой подпольной организации. С целью обеспечения безопасности президента и членов его семьи все они на время проведения операции были тайно вывезены в зону недосягаемости для террористов.



Во время вынужденного отдыха президент тем не менее ни на минуту не выпускал из рук бразды правления государством и кроме того прошел курс обучения диверсанта-подводника.



В настоящее время террористическая сеть врагов полностью ликвидирована. Арестованные уже дают признательные показания о работе на спецслужбы Кремля. В ходе операции геройской смертью пали лейтенанты Задерихвист и Дурноляп, капитаны Екало, Дригайло и майор Скачкистрибайло. Вечная память героям!»



Роковая жадность президента



А Золотую Звезду Гелетей не получил. Когда он попытался намекнуть президенту о его обещании, тот молча показал ему кукиш. «Ладно, - мстительно подумал генерал, - твое скупердяйство тебе еще боком выйдет».



Запершись в своем кабинете, он достал телефон и нажал несколько клавиш:

- Привет, это я. Нужно встретиться. Время и место - как обычно. Условия те же.

- О’кей, - сказал корреспондент «Радио Свободы», положил трубку и довольно вытянулся в своем кресле: на горизонте замаячила очередная информационная бомба. Первую неделю января президент Порошенко с семьей провел на Мальдивских островах. Украинский народ от этого просто в восторге.- Ну? – Порошенко с отвращением смотрел на стоящего перед ним Гелетея, - еще есть письма от крестьян, рабочих заводов, студентов. Все выражают свой «восторг». Что тебе оторвать?Генерал-полковник молчал и обильно мок, особенно в областях подмышек и промежности.Президент в упор смотрел на руководителя Управления государственной охраны:- Ничего никому доверить нельзя, уроды.Затем смял в руке письмо и закричал:- Почему государственные сведения высшей степени секретности становятся известными распоследнему свинопасу в стране?! Как это стало возможным?! Кто?! Кто растрепался?!- Ваша высокоповажнiсть, - начал руководитель Управления государственной охраны, - первой информацию обнародовала «Радио Свобода»…- А они узнали откуда?! – ударил кулаком по столу Порошенко,- откуда они, мать твою, узнали?! Откуда?!- Ваше высокопреосвященство, организация Вашего отдыха была поручена самым квалифицированным специалистам нашего ведомства: лейтенантам Задерихвист и Дурноляп, капитанам Екало и Дригайло. Непосредственно операцией руководил майор Скачкистрибайло. Все истинные патриоты, герои АТО…- Всех представить всех к наградам. Посмертно.У генерала дернулся кадык:- Сделаем, Ваше сиятельство.Порошенко продолжал испытывающе смотреть на генерала:- И всё?Подождав несколько секунд, Порошенко нажал кнопку, вошел секретарь.- Звезду Героя Украины, графин водки и палача. Водку мне, все остальное ему.Секретарь вышел.Порошенко перевернул стоящие на столе песочные часы:- Через 5 минут ты станешь Героем Украины, а посмертно или… или как, решать тебе. Думай, только быстро.- Ваше Величество, предлагаю распространить сообщение, что т.н. «отдых президента на Мальдивах» был частью секретной операции по спасению президента от покушения. Разработкой операции и ее проведением займусь лично.Открылась дверь, вошел секретарь. На подносе стоял графинчик, накрытый стаканом, лежали «Золота Зiрка» и топор.- А где исполнитель?На глазах секретаря выступили слезы:- Петр Алексеевич, отец родной, да ради Вас… - секретарь кинул плотоядный взгляд в сторону Гелетея, - позвольте я сам!«Ишь, как торопится, - одобрительно подумал Петр Алексеевич, - аж слюна с клыков капает».Но вслух сказал:- Рано тебе еще. На кошках сперва потренируйся. Водку оставь, все остальное унеси.Секретарь вышел, явно не скрывая своего разочарования.Порошенко не торопясь налил в стакан прозрачной жидкости и опрокинул ее в свою глотку, зажмурился. Глаза его подобрели:- Вот только так с вами, сволочами, и надо. Иди, работай. И помни о моем секретаре.«Недавно подкупленные врагом СМИ начали распространять информацию о недавней поездке нашего президента за пределы страны. При этом факт интерпретировался в самом негативном виде, порочащем главу государства. Официально заявляем, что данная информация не в полной мере соответствует действительности.Управление уполномочено сообщить, что в ходе многомесячной разработки была вскрыта широко разветвленная сеть врага, ставящая своей целью покушение на президента.С 1 по 8 января силами Управления была проведена операция по ликвидации вскрытой подпольной организации. С целью обеспечения безопасности президента и членов его семьи все они на время проведения операции были тайно вывезены в зону недосягаемости для террористов.Во время вынужденного отдыха президент тем не менее ни на минуту не выпускал из рук бразды правления государством и кроме того прошел курс обучения диверсанта-подводника.В настоящее время террористическая сеть врагов полностью ликвидирована. Арестованные уже дают признательные показания о работе на спецслужбы Кремля. В ходе операции геройской смертью пали лейтенанты Задерихвист и Дурноляп, капитаны Екало, Дригайло и майор Скачкистрибайло. Вечная память героям!»А Золотую Звезду Гелетей не получил. Когда он попытался намекнуть президенту о его обещании, тот молча показал ему кукиш. «Ладно, - мстительно подумал генерал, - твое скупердяйство тебе еще боком выйдет».Запершись в своем кабинете, он достал телефон и нажал несколько клавиш:- Привет, это я. Нужно встретиться. Время и место - как обычно. Условия те же.- О’кей, - сказал корреспондент «Радио Свободы», положил трубку и довольно вытянулся в своем кресле: на горизонте замаячила очередная информационная бомба. Автор: Klim Podkova Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 162 Источник Похожие новости Оливковая метла Кинозал: смерть Сталина, истерика и хомячки… Андрей Фурсов: Тот, кто победит — будет жить

Итоги недели. В мире стало слишком много России Джульетто Кьеза: Хозяева вселенной Вашингтон беспокоят Россия и Китай Новости партнеров Loading...