Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Польша перешла в дипломатическое наступление на Украину
США решили защищаться от Китая высокоскоростным Интернетом
Пакистан отказался от США в пользу России и Китая
Школоту Навального чуть не перехватил… Жириновский
Главная / Аналитика

Мальдивский прокол президента Порошенко

29 января 2018, 08:09  •  162 • Аналитика


Первую неделю января президент Порошенко с семьей провел на Мальдивских островах. Украинский народ от этого просто в восторге.

Открытое письмо воинов АТО


«Мы, бойцы АТО, пишем это письмо в сырой землянке под обстрелом врага. С потолка сыплется песок, земля ходит ходуном и каждый летящий в нашу сторону снаряд может стать для нас роковым.

Утром командир рассказал, что наш президент, он же Главнокомандующий недавно провел 8 дней отдыха на Мальдивах. Это известие наполнило нас радостью и гордостью за нашего Петра Алексеевича. Мы прекрасно понимаем, какая тяжесть лежит на его плечах. Конечно, он нуждается в отдыхе.


Мы надеемся, что Петр Алексеевич, потратив за 8 дней на еду 18.6388 долларов, восстановил свои силы. Занятия дайвингом за 18,705 долларов, несомненно, помогли укрепить его расшатанную нервную систему.
Общую сумму в 500,000 долларов, потраченную нашим президентом на отдых, мы рассматриваем как пожертвование в дело повышения обороноспособности нашей страны.

Петр Алексеевич!
Обращаемся к Вам с просьбой: вышлите нам свои фотографии, сделанные на Мальдивах! Мы украсим ими стены нашей землянки и каждый раз, отправляясь в бой, будем смотреть на них, чтобы не забыть, за кого и за что мы идем умирать.
С боевым приветом бойцы N-ской части.

P.S. Петр Алексеевич, еще очень просим: вышлите нам 1 (один) ящик тушенки и 1(один) ящик сгущенного молока, а также теплых одеял сколько не жалко - нам очень холодно и нечего есть.

P.P.S. Мы слыхали, что у русских есть ракеты, которые могут долететь черт знает куда. Так вот, точные координаты отеля Шеваль Бланк (Cheval Blanc), в котором любит отдыхать П. Порошенко, 5,337 с.ш. и 73,18 в.д. Смотрите, не промахнитесь!»

Гнев президента

- Ну? – Порошенко с отвращением смотрел на стоящего перед ним Гелетея, - еще есть письма от крестьян, рабочих заводов, студентов. Все выражают свой «восторг». Что тебе оторвать?
Генерал-полковник молчал и обильно мок, особенно в областях подмышек и промежности.
Президент в упор смотрел на руководителя Управления государственной охраны:
- Ничего никому доверить нельзя, уроды.
Затем смял в руке письмо и закричал:
- Почему государственные сведения высшей степени секретности становятся известными распоследнему свинопасу в стране?! Как это стало возможным?! Кто?! Кто растрепался?!
- Ваша высокоповажнiсть, - начал руководитель Управления государственной охраны, - первой информацию обнародовала «Радио Свобода»…
- А они узнали откуда?! – ударил кулаком по столу Порошенко,- откуда они, мать твою, узнали?! Откуда?!
- Ваше высокопреосвященство, организация Вашего отдыха была поручена самым квалифицированным специалистам нашего ведомства: лейтенантам Задерихвист и Дурноляп, капитанам Екало и Дригайло. Непосредственно операцией руководил майор Скачкистрибайло. Все истинные патриоты, герои АТО…
- Всех представить всех к наградам. Посмертно.
У генерала дернулся кадык:
- Сделаем, Ваше сиятельство.
Порошенко продолжал испытывающе смотреть на генерала:
- И всё?
Подождав несколько секунд, Порошенко нажал кнопку, вошел секретарь.
- Звезду Героя Украины, графин водки и палача. Водку мне, все остальное ему.
Секретарь вышел.
Порошенко перевернул стоящие на столе песочные часы:
- Через 5 минут ты станешь Героем Украины, а посмертно или… или как, решать тебе. Думай, только быстро.
- Ваше Величество, предлагаю распространить сообщение, что т.н. «отдых президента на Мальдивах» был частью секретной операции по спасению президента от покушения. Разработкой операции и ее проведением займусь лично.
Открылась дверь, вошел секретарь. На подносе стоял графинчик, накрытый стаканом, лежали «Золота Зiрка» и топор.
- А где исполнитель?
На глазах секретаря выступили слезы:
- Петр Алексеевич, отец родной, да ради Вас… - секретарь кинул плотоядный взгляд в сторону Гелетея, - позвольте я сам!
Вашингтон беспокоят Россия и Китай

«Ишь, как торопится, - одобрительно подумал Петр Алексеевич, - аж слюна с клыков капает».
Но вслух сказал:
- Рано тебе еще. На кошках сперва потренируйся. Водку оставь, все остальное унеси.
Секретарь вышел, явно не скрывая своего разочарования.
Порошенко не торопясь налил в стакан прозрачной жидкости и опрокинул ее в свою глотку, зажмурился. Глаза его подобрели:
- Вот только так с вами, сволочами, и надо. Иди, работай. И помни о моем секретаре.

Официальное сообщение Управления государственной охраны Украины

«Недавно подкупленные врагом СМИ начали распространять информацию о недавней поездке нашего президента за пределы страны. При этом факт интерпретировался в самом негативном виде, порочащем главу государства. Официально заявляем, что данная информация не в полной мере соответствует действительности.

Управление уполномочено сообщить, что в ходе многомесячной разработки была вскрыта широко разветвленная сеть врага, ставящая своей целью покушение на президента.

С 1 по 8 января силами Управления была проведена операция по ликвидации вскрытой подпольной организации. С целью обеспечения безопасности президента и членов его семьи все они на время проведения операции были тайно вывезены в зону недосягаемости для террористов.

Во время вынужденного отдыха президент тем не менее ни на минуту не выпускал из рук бразды правления государством и кроме того прошел курс обучения диверсанта-подводника.

В настоящее время террористическая сеть врагов полностью ликвидирована. Арестованные уже дают признательные показания о работе на спецслужбы Кремля. В ходе операции геройской смертью пали лейтенанты Задерихвист и Дурноляп, капитаны Екало, Дригайло и майор Скачкистрибайло. Вечная память героям!»

Роковая жадность президента

А Золотую Звезду Гелетей не получил. Когда он попытался намекнуть президенту о его обещании, тот молча показал ему кукиш. «Ладно, - мстительно подумал генерал, - твое скупердяйство тебе еще боком выйдет».

Запершись в своем кабинете, он достал телефон и нажал несколько клавиш:
- Привет, это я. Нужно встретиться. Время и место - как обычно. Условия те же.
- О’кей, - сказал корреспондент «Радио Свободы», положил трубку и довольно вытянулся в своем кресле: на горизонте замаячила очередная информационная бомба.
Автор: Klim Podkova

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

162
Источник
Похожие новости
27 января 2018, 17:09
Оливковая метла
29 января 2018, 08:09
Кинозал: смерть Сталина, истерика и хомячки…
28 января 2018, 09:24
Андрей Фурсов: Тот, кто победит — будет жить

28 января 2018, 09:24
Итоги недели. В мире стало слишком много России
28 января 2018, 09:24
Джульетто Кьеза: Хозяева вселенной
27 января 2018, 17:09
Вашингтон беспокоят Россия и Китай
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
29 января 2018, 04:54
Ведущий “Царьграда”: Проект “Навальный” закрыт
29 января 2018, 04:54
Просто испарились: У России нагло и безнаказанно украли триллион долларов
29 января 2018, 01:39
О ядерной атаке на Гавайи, «глубинном государстве» и теневом бюджете США
29 января 2018, 01:39
Несдержанный сторонник Навального набросился на Грэма Филлипса в Москве - видео
29 января 2018, 04:54
Навальный отработал заказ: Главной новостью CNN стало "винтилово" в Москве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 января 2018, 13:24
На Украине "обиженные военные" подчистую разграбили секретный бункер
27 января 2018, 13:54
"Вот овощ наш национальный вам" - Пользователи ответили на запрет флага России на ОИ
22 января 2018, 13:24
Япония нашла способ решить территориальный спор с Россией - Абэ
27 января 2018, 13:54
Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг
23 января 2018, 05:39
"Северный поток" добил украинскую энергетику уже в январе
24 января 2018, 07:54
Всё! Авианосца не будет: электричество кончилось
23 января 2018, 05:39
Чего не поняли необандеровцы в Раде: Закон о реинтеграции – это игра Москвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.