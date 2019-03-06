Мальчиков — в костюм русалки, девочек — пирата, в индейцев — нельзя, так как их "не было никогда". В Германии дали советы родителям

Газета Bild опубликовала показательный материал об одном из детских садов Германии.

Руководство дошкольного учреждения Гамбурга отправило родителям письма, где настоятельно просит не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев, с тем чтобы "никто не ощущал себя подвергнутым дискриминации".

Родители получили послания перед так называемым Розенмонтагом (нем. Rosenmontag — "розовый понедельник") с традиционным завершением карнавального сезона, начинающегося в Германии 11 ноября. Во многих населённых пунктах в этот понедельник проходят праздничные шествия, в которых принимает участие большое количество населения.

Родителей малышей попросили "при выборе костюмов обратить внимание на то, чтобы они не обслуживали определенные стереотипы".

"Например, мы бы не хотели, чтобы дети были наряжены как "индейцы", "шейхи".", — написало в обращении в к родителям.

Представитель детсада заявила, что администрация считает неудачными костюмы, имеющие "связь с определенной расой или принадлежностью к этническому или другому меньшинству, к тому же содержат негативную оценку и могут тем самым оскорбить часть родительского коллектива".

При этом свою категоричность по выбору костюма они объяснили,

сославшись на брошюру-памятку "Дети — актуально" министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

В ней дана очень интересная информация: "так называемых индейцев нет и не было никогда". А "понятие было навязано тогдашнему населению во время колонизации Северной и Южной Америки и, таким образом, связано с жестоким уничтожением большей части этой группы лиц".

Авторы же брошюры предлагают нарядить мальчиков в костюм русалки, а девочек — в пирата, чтобы у них не вырабатывались стереотипы в отношении полов.

Немецкие политики подвергли критике такие рекомендации. "Запрещать детям наряжаться индейцами на карнавал — это совершенно оторвано от жизни и абсурдно", — заявил Григориоса Ангелидис.