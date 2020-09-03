Мальчики ниоткуда. Великий секрет компании Google

Автор:

Армен Асриян

Фазовые состояния таинственных ковбоев

Биографии наиболее именитых "селфмейдменов" современности, "талантливых одиночек", строятся по одним и тем же лекалам. Подробное повествование о детстве и отрочестве, плавно подводящие к старту карьеры: "талантливый юноша с друзьями разрабатывал операционную систему в гараже..." (Билл Гейтс); "талантливый еврейский юноша, беглец из тоталитарного соцлагеря, стал брокером Лондонской биржи, до наступления настоящего успеха трижды разорился..." (Джордж Сорос). Потом следует внезапный фазовый переход, после которого столь же подробно повествуется о жизни успешного миллиардера. Сам же переход, самый интересный, ключевой эпизод биографии, описывается невнятной скороговоркой, буквально одной-двумя фразами: "И тут IBM заключила с ним многомиллионный контракт..."; "и тут некие анонимные инвесторы поверили в талант молодого брокера и доверили ему в управление несколько миллиардов долларов..." С какой радости "анонимные инвесторы" доверили миллиарды человеку, не имевшему за душой ничего, кроме троекратного банкротства, почему гигантская корпорация сразу заключает с "мальчиком из гаража", пусть и сыном сотрудницы корпорации, серьёзнейший контракт, каких надёжнейшие, проверенные многолетним сотрудничеством партнёры добиваются ценой неимоверных усилий – Бог весть. Так уж звёзды сошлись.

Ларри Пейдж и Сергей Брин (слева направо) в штаб-квартире своей компании в Маунтин-Вью, штат Калифорния, 15 января 2004. Фото: BEN MARGOT/AP/TASS

Конструкторы официальной биографии основателя и владельца Google Сергея Брина попытались учесть недоверие, которое вызывает у читателей такие немотивированные рождественские чудеса. Более того – само наличие такого фазового перехода сигнализирует о том, что живой человек превратился в тряпичную куклу, управляемую вдетой в неё невидимой рукой. Превращение Брина случается не "вдруг", а растянуто на несколько лет: компания Google официально зарегистрирована в 1998-м – а уже в 2004 году журнал Forbes включает имена основателей – Сергея Брина и Ларри Пейджа - в список миллиардеров. Тут любопытно ещё и то обстоятельство, что такой фантастический взлёт компании приходится именно на те годы, когда произошёл т. н. "крах доткомов" – разорение подавляющего большинства интернет-компаний в результате осознания простой истины: интернет не производит материальных ценностей, не создает полноценной "прибавочной стоимости", это всего лишь ещё один, довольно узко специализированный вспомогательный инструмент. Биржевой пузырь интернет-компаний лопнул, забрызгав с ног до головы как инвесторов, так и стартаперов-инноваторов. А вот Брин и Пейдж не только устояли, но и вознеслись к успеху. И дело не только в том, что биржевой шоу-бизнес остро нуждался в символах успеха, витринных манекенах, которые должны были демонстрировать общественности, что не всё так плохо, были "отдельные недостатки", – но в целом "курс партии" верен и не нуждается в резких корректировках – хотя и это обстоятельство сыграло свою роль. Важнее было другое – эти манекены не были выбраны наугад в разгар кризиса, они уже давно были "своими", они с самого начала взращивались в специфическом инкубаторе – не в одном из модных нынче "бизнес-инкубаторов", а в военно-разведывательном сообществе Highlands Forum. История этого "Высокогорья" чрезвычайно любопытна и имеет к теме нашего разговора самое прямое отношение.

Хайлендеры без килтов

В рамках официальной пряничной истории взлёта Google важное место занимает умилительная история о первом инвесторе, основателе компании Sun Microsystems Энди Бехтольшайме, который после нескольких минут общения с юными гениями сразу поверил в их светлое будущее и выписал чек на $100 000. При этом допустил ошибку, написав в чеке Google Incorporated вместо Googol (то есть 10 в сотой степени), из-за чего основателям пришлось срочно регистрировать компанию с новым именем.

Но вот о том, что сразу после регистрации в эту новую компанию было вложено более $25 млн, пряничная биография почему-то умалчивает, и узнать об этом можно только из большого расследования британского журналиста Нафиза Ахмеда "Как ЦРУ создавало Google". Умалчивает по очень простой причине – все вложения принадлежали структурам, аффилированным с уже упомянутым "Высокогорьем". "Горцем", впрочем, был и преподаватель Стэнфордского университета Дэвид Черитон, который и свёл Брина и Чейза с добрым Санта-Клаусом Энди Бехтольшаймом.

Для Брина и Чейза ЦРУ и Энди Бехтольшайм стали добрым Санта-Клаусом. Фото: CIA/via Globallookpress.com

Highlands Forum – общепринятое обозначение целой группы структур, служащих посредниками между военными, разведывательными, промышленными и интеллектуальными элитами США. Начиналось всё именно с форума, по своей влиятельности сравниваемого с Давосским, но куда более закрытого. Со временем под этим обозначением стали объединять десятки структур, выросших на фундаменте базового сообщества. Главное направление работы было задано ещё в 1989 году основателем Ричардом О'Нилом, в то время криптологом ВМС США, в статье для Военно-морского колледжа США, посвящённой "методологии управления восприятием". Статья посвящена преимущественно интеллектуальным войнам (IW). Кроме прочего, предложенная О'Нилом стратегия определяла три категории целей для IW: противник, которого необходимо убедить в его уязвимости; потенциальные партнёры, которых нужно убедить в "справедливой причине" развязываемой войны, и, наконец, гражданское население и политическое руководство, которые должны "воспринимать цену как стоящую усилий". Общая цель всех связанных с форумом структур была сформулирована предельно прямо, без экивоков:

дать руководству и разработчикам политики в правительстве, промышленности и научных кругах возможность изучить ключевые проблемы, связанные с информационным оружием, чтобы обеспечить сохранение за Соединёнными Штатами преимуществ над любыми потенциальными врагами.

Цитата из статьи д-ра Бхавани Турайсингхам, в то время – одной из кураторов финансирования университетских исследований совместной программой ЦРУ и АНБ: "Фактически основателя Google Брина финансировала частично эта программа, когда он был аспирантом в Стэнфорде. Вместе с его куратором Дж. Ульманом и моим коллегой в Mitre д-ром Крисом Клифтоном (Chris Clifton), главным научным руководителем по IT в Mitre, он разработал систему групповых запросов (Query Flocks System), которая давала решения для просеивания больших объёмов данных. Я вспоминаю поездки в Стэнфорд с д-ром Стейнхейзером из разведывательного сообщества, когда Брин подъезжал на роликовых коньках, отдавал презентацию и уматывал. На последней нашей встрече в сентябре 1998 года Брин показал нам свой поисковый механизм, который стал вскоре ядром Google". Она же утверждает, что финансирование работы Брина превосходило аналогичные финансовые потоки в других направлениях.

"Господин назначил меня любимой женой"

Google был далеко не первой поисковой системой. Главным новшеством и главным орудием будущей гегемонии был PageRank. "Сергею и Ларри принадлежит мысль не просто выдавать результат обработки запроса поиска, а ранжировать полученные данные по востребованности у других пользователей. Сейчас это уже норма для всех систем"... "Это числовая величина, характеризующая «важность» веб-страницы. Чем больше ссылок на страницу, тем она «важнее». Кроме того, «вес» страницы А определяется весом ссылки, передаваемой страницей B. Таким образом, PageRank — это метод вычисления веса страницы путём подсчёта важности ссылок на неё" ("Википедия"). Тонкость тут заключается в том, что "ранг" страницы не обязательно пропорционален количеству обращённых на неё запросов, а вычисляется некими сложными алгоритмами, которые регулярно "обновлялись и совершенствовались", но механизм вычислений не обнародовался никогда. То есть непрозрачность системы ранжирования оставляла возможность для произвольной корректировки коэффициентов вручную, приписывания большей важности и, соответственно, выпячивания нужных источников и задвигания в тень неугодных. Не случайно в 2016-м Google официально отключил показатель PageRank – мировая гегемония достигнута, пришло время подчищать хвосты, незачем сохранять возможность вскрытия прежних механизмов манипуляции.

Сегодня Google контролирует практически весь мир, за исключением России и Китая. Китай поставил на закрытие своей сети от внешних влияний, в России же идёт "честная конкуренция" между Google и отечественным Яндексом. Честность её вызывает вопросы – по мнению отдельных аналитиков, Яндекс время от времени "портит" собственные сервисы и функции, составляющие его очевидное конкурентное преимущество, что наводит на конспирологические мысли о наличии агентов влияния Google в топ-менеджменте российской компании. Тем не менее, в последние годы наметился заметный отток клиентуры Google к Яндексу – курс Google на "самообучение" поисковой системы уже привёл, фактически, к замещению системы поиска информации системой навязанной рекламы. Как традиционный поисковик Google фактически уже умер. Это тоже не столько инициатива самой компании, сколько часть глобальной стратегии, предусматривающей оглупление пользователя.

А Брин... Ну что – Брин? Кто-то же должен был изображать витринный манекен. Ну вот подвернулся такой мальчик Серёжа. От манекена ведь никто не требует, чтобы он был интеллектуальным гигантом. Об интеллектуальной состоятельности мифического "компьютерного гения" каждый читатель может сделать собственные выводы, просто заглянув на посвящённую ему страницу "Википедии":

Тяжёлый был период – холодная война, если некоторые о ней помнят. Стоял вопрос ядерного уничтожения. И даже тогда у США хватило смелости принять меня и мою семью в качестве беженцев.

Ай, героические Штаты, ай, молодцы, бесстрашно приняли, не прогнулись перед немыслимой опасностью, можно сказать, перед угрозой войны, которую демонический СССР мог бы развязать за приём двух заштатных доцентов и шестилетнего Серёжи...

Самое известное высказывание Брина о России широко растиражировано:

Лавров указал на украинский след в белорусских протестах Россия – это Нигерия в снегу. Вам действительно нравится идея, что шайка бандитов будет контролировать поставки всей мировой энергии? Впоследствии он отпирался от этого высказывания с граций комедийного алкаша: "Был пьян, не помню"...

Ну, и чуть ниже в той же "Википедии": "Его первым побуждением к сопротивлению советскому угнетению было желание бросить галькой в машину милиции". Это уже не шестилетний детсадовец, а 17-летний оболтус, приехавший в СССР на несколько недель по обмену – и вдруг ощутивший себя тяжко угнетённым принимающей стороной. Кидаться камнями в милицию – это ведь так свежо, задорно, молодёжно... Можно сказать, опередил историю на два десятка лет, предвосхитил методы революционной борьбы современных ревнителей и сторонников движения BLM. Что поделаешь – как говаривал товарищ Сталин, "других писателей у меня для вас нет". Вот и ЦРУ с АНБ других "компьютерных гениев" для нас с вами не заготовили. Берите что дают.