Мальчика по имени Корона затравили в школе. Вступиться пришлось Тому Хэнксу

Знаменитый американский актёр Том Хэнкс, звезда "Побега из Шоушенка" и "Форреста Гампа", получил необычное письмо от австралийского школьника с редким именем - Корона. Мальчик пожаловался своему кумиру, что в школе ему не дают прохода и обзывают "коронавирусом".

Письмо так растрогало звезду экрана, что он лично написал ответ, в котором поддержал ребёнка и заверил его, что Корона - это прекрасное имя, единственное в мире, к тому же точно так же называется кольцо вокруг солнца.

К своему письму Том Хэнкс присовокупил необычный подарок - пишущую машинку марки Corona. Актёр рассказал, что во время карантина сам пользовался этой машинкой, и попросил мальчика сообщить, как он справится с ней.

Юный австралиец также поинтересовался здоровьем Хэнкса и его жены, чем артист был чрезвычайно растроган.

Напомним, в середине марте Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон во время турне по Австралии узнали, что больны коронавирусом. Болезнь протекала легко, и уже к концу месяца они полностью выздоровели и вернулись в США.