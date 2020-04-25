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Мальчика по имени Корона затравили в школе. Вступиться пришлось Тому Хэнксу

25 апреля 2020, 18:10  •  28 • В мире
Восьмилетнего мальчика с редким именем Корона так затравили в школе, что он в отчаянии написал письмо голливудскому актёру Тому Хэнксу. Артист, недавно сам переболевший коронавирусом, вступился за ребёнка и прислал ему необычный подарок.
Знаменитый американский актёр Том Хэнкс, звезда "Побега из Шоушенка" и "Форреста Гампа", получил необычное письмо от австралийского школьника с редким именем - Корона. Мальчик пожаловался своему кумиру, что в школе ему не дают прохода и обзывают "коронавирусом".
Письмо так растрогало звезду экрана, что он лично написал ответ, в котором поддержал ребёнка и заверил его, что Корона - это прекрасное имя, единственное в мире, к тому же точно так же называется кольцо вокруг солнца.
К своему письму Том Хэнкс присовокупил необычный подарок - пишущую машинку марки Corona. Актёр рассказал, что во время карантина сам пользовался этой машинкой, и попросил мальчика сообщить, как он справится с ней.
Юный австралиец также поинтересовался здоровьем Хэнкса и его жены, чем артист был чрезвычайно растроган.
Напомним, в середине марте Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон во время турне по Австралии узнали, что больны коронавирусом. Болезнь протекала легко, и уже к концу месяца они полностью выздоровели и вернулись в США.

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