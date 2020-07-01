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Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
01 июля 2020, 06:00 • 63 • В мире
14-летний Абхигья Ананд, почти год назад предсказавший эпидемию коронавируса, предрекает миру новые тяжёлые испытания.
14-летний астролог из Индии Абхигья Ананд, который заранее предсказал пандемию, предвидит новые трудности глобального масштаба. Мальчик, чьё предсказание о коронавирусе, сделанное год назад, сбылось, опубликовал видеопослание.
По его словам, "глобальная катастрофа" может произойти уже в декабре. По мнению мальчика-астролога, причиной несчастья, с которым столкнётся человечество, является неуважительное отношение к природе и убийства животных.
Индийский провидец утверждает, что именно это портит "коллективную карму", передаёт Extra.
При этом, подчеркнул он в своём послании, новая проблема, с которой столкнётся мир, поразит своими масштабами. Абхигья Ананд убеждён, что предсказанная им катастрофа коснётся "каждого человека на Земле".
Добавим, подобных пророчеств существовало и существует великое множество, однако православные верующие с подзрением относятся к таким заявлениям, понимая, что все ответы на вопросы есть в Евангелиях.
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