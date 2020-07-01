Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе

14-летний астролог из Индии Абхигья Ананд, который заранее предсказал пандемию, предвидит новые трудности глобального масштаба. Мальчик, чьё предсказание о коронавирусе, сделанное год назад, сбылось, опубликовал видеопослание.

По его словам, "глобальная катастрофа" может произойти уже в декабре. По мнению мальчика-астролога, причиной несчастья, с которым столкнётся человечество, является неуважительное отношение к природе и убийства животных.

Индийский провидец утверждает, что именно это портит "коллективную карму", передаёт Extra.

При этом, подчеркнул он в своём послании, новая проблема, с которой столкнётся мир, поразит своими масштабами. Абхигья Ананд убеждён, что предсказанная им катастрофа коснётся "каждого человека на Земле".

Добавим, подобных пророчеств существовало и существует великое множество, однако православные верующие с подзрением относятся к таким заявлениям, понимая, что все ответы на вопросы есть в Евангелиях.