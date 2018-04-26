Мальчик Хасан Диаб на брифинге в ОЗХО: Нас провели в больницу через туннель, после чего облили холодной водой

Очевидцы инсценировки химатаки в сирийском городе Дума дают показания в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Среди них и 11-летний сирийский мальчик Хасан Диаб, семья которого вынужденно приняла участие в съемке постановочного видео, которое впоследствии использовалось в качестве «доказательства» применения отравляющих веществ в Думе.

По его словам, в день «химатаки» он вместе с семьей находился в бомбоубежище, пока некие люди не провели их по туннелю в местную больницу, после чего начали поливать холодной водой. Кроме того, непонятно зачем, неизвестные прыснули мальчику в рот антиспазматическое средство от астмы.

В свою очередь врач из больницы Думы, Халил Джейш, рассказал о том, что происходило в тот день в отделении неотложной помощи.

«К нам стали поступать больные с приступами удушья, около 15 случаев. Люди надышались дымом и пылью. Никаких других симптомов не было. Всё это произошло в результате бомбардировки», - вспомнил Джейш.

После этого в отделение забежали неизвестные, которые начали кричать, что было применено химическое оружие.

«Естественно, это вызвало панику. Затем люди, которых мы не знали до этого, они не были сотрудниками больницы, начали лить воду на пациентов, что еще более усилило панику. Спустя два дня мы были очень удивлены появлению известных кадров. Могу заверить, что никаких симптомов и следов поражения химоружием зафиксировано не было», - продолжил рассказ сирийский медик.

Также на брифинге выступил российский генерал-майор Кириллов. Он отметил, что в двух квартирах в Думе были обнаружены газовые баллоны желтого цвета, которые, как утверждается, были начинены отравляющими веществами и использовались Дамаском для нанесения удара.

«Баллоны не были деформированы, что подтверждает сфабрикованный характер обвинений. Место нахождения баллона и отверстие в крыше не совпадают, чего не могло произойти при атаке с воздуха», - подчеркнул генерал.

Как сообщал сайт «КП», 7 апреля западные официальные лица и пресса заявили о том, что сирийская правительственная армия якобы применила отравляющие вещества против мирных жителей Думы. Источниками этих сведений стали боевики и оппозиционные Дамаску организации, называющие себя правозащитными.

Специалисты Минобороны РФ, находившиеся на месте событий, не смогли обнаружить следов применения отравляющих веществ. Зато российским военные нашли непосредственных свидетелей инцидента в Думе, которые и приняли участие в брифинге в Гааге.

Несмотря на то, что на брифинг были приглашены все делегации стран-членов ОЗХО, однако США и ряд их союзников, включая партнеров по НАТО, бойкотировали мероприятие.