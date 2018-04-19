Мальчик был, а химатаки не было

11-летний сирийский мальчик Хасан Диаб, «Жертва химатаки», рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», как «Белые каски» снимали видеоролик о якобы пострадавших в химической атаке людях. По словам Хасана, он с матерью сидел в подвале в вечер, когда было снято видео.

«Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали — идите в больницу», — рассказал мальчик.

После этого он со своими родными побежал в здание госпиталя, и «едва он вошел — его схватили и начали поливать водой». Окончив «водную деактивацию», боевики положили ребенка «на кровать вместе с другими людьми».

На опубликованной ранее неправительственной организацией «Белые каски» видеозаписи некие мужчины в гражданской одежде обливают взрослых и детей водой из шланга в приемном покое больницы в городе Дума. В ролике утверждалось, что на кадрах засняты жертвы химатаки, пострадавшие от якобы распыленного войсками Башара Асада хлора.

Рассказ Хасана подтвердил и его отец — он, узнав, что его ребенок оказался в больнице, отпросился с работы и побежал к сыну.

«Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Мой ребенок отлично себя чувствовал», — рассказал он. По словам отца Хасана Диаба,

боевики выдали «жертвам»-участникам видеосъемки рис, печенье и финики и отпустили по домам.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, сюжет о сирийском мальчике Хасане Диабе с субтитрами продемонстрируют представителям стран — членов Совета Безопасности ООН, сообщает RT.

Российские эксперты не нашли следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки в Думе, заявил на пресс-брифинге первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир. Он уточнил, что российские эксперты уже исследовали пробы грунта с якобы места химической атаки, передает НСН.

Кроме того, по словам Познихира, в результате обследования территории, посещения больницы, заснятой на камеры «Белых Касок», опроса медицинского персонала, пациентов и даже боевиков «Джейш аль-Ислам», которые покидают Думу, не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей.

Тела якобы погибших от воздействия зарина или хлора также не обнаружены. Как подчеркнул Познихир, представители организации «Белые Каски» специально разыграли перед видеокамерами химическую атаку.

Напомним, США, Великобритания и Франция использовали информацию о якобы совершенной в Думе химатаке как повод для ракетного удара по объектам в Сирии. Президент США Дональд Трамп несколько раз назвал сирийского президента Башара Асада «газовым зверем-душегубом» и обвинил Россию в пособничестве «зверствам».

При этом ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что его ведомство готово оказывать содействие в обеспечении безопасности экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые должны прибыть в Думу для обследования места «химатаки».

Постпред России в женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что власти Сирии создали все условия для нормальной работы экспертов ОЗХО в Думе, их безопасность обеспечивается российской военной полицией. Кроме того, добавил Гатилов, в Восточную Гуту направлены представители Всемирной организации здоровья (ВОЗ) для того, чтобы оценить «объективную обстановку с точки зрения медико-санитарных условий» в районе мнимой химатаки.

Однако МИД Франции заявил, что РФ и Сирия «продолжают отказывать сотрудникам ОЗХО» в визите в Думу и, «вероятно, доказательства и основные улики исчезнут».

Как сообщает ФАН, сотрудники экспертной комиссии ОЗХО пока не знают, когда миссия сможет приступить к работе в сирийской Думе. Об этом заявил гендиректор организации Ахмет Узюмджю. Во вторник, 17 апреля, члены ООН по вопросам безопасности попали под обстрел. «Команда ООН продолжит работать с сирийскими властями, местными советами в Думе и российской военной полицией по вопросам безопасности. В настоящее время мы не знаем, когда миссия по обнаружению фактов использования химоружия может быть развернута в Думе», — сообщил глава ОЗХО.

Он также отметил, что экспертная операция будет возможна только после получения одобрения со стороны ООН.