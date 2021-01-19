Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государственная тайна?

Адвокат Андрей Гожий угодил под пресс украинской контрразведки неслучайно – несколько лет назад он в соавторстве с Андреем Лактионовым снял документальный фильм на основе свидетельских показаний военного лётчика Владислава Волошина, как бы случайно оказавшегося в небе в последние секунды полёта малазийского лайнера над Донбассом. Волошин недавно покончил с собой при весьма странных обстоятельствах, но члены его семьи убеждены, что его устранили намеренно, чтобы не позволить ему заговорить.

Кстати, соавтора Гожего – Лактионова, тоже уже нет в живых. Его отравили в Житомире, как и в случае с Волошиным, представив дело таким образом, как будто бы это был несчастный случай. Официальный диагноз – воспаление лёгких, от которого Лактионов сгорел якобы всего за сутки. Теперь вот и Гожий имеет все основания опасаться за свою жизнь. Напомним, что «Наша версия» ещё по горячим следам опубликовала данные о том, кем и как был сбит малазийский «Боинг», первой приведя имя и фамилию украинского пилота, якобы выпустившего по пассажирскому лайнеру ракету. Но теперь это лишь версия – некому её ни толком подтвердить, ни опровергнуть. Точнее, одна из версий. Волошин мёртв, а диспетчер, который его вёл с земли, бесследно исчез.

Гожий и Лактионов сняли свой фильм, где подробно рассматривалась именно версия о том, что и как побудило Волошина выпустить ракету по пассажирскому борту (возможно, он принял «Боинг» за похожий по размеру и раскраске борт президента России, который должен был пролетать где-то рядом – по информации украинских военных).

Напомним и то, что в ноябре прошлого года киевский Интернет-портал «Украина» устроил презентацию фильма Гожего и Лактионова, после чего в отношении создателей фильма СБУ начала уголовное производство, обвинив обоих в государственной измене. Кстати, снимая свой фильм, Гожий и Лактионов так и не смогли найти ни живым, ни мёртвым днепропетровского диспетчера, сопровождавшего полёт Волошина. Но они вышли на след возможных похитителей диспетчера – бывших сотрудников СБУ, что, понятное дело, только добавило им проблем. Приметный штришок – прошлым летом США официально отказались рассекретить и предоставить общественности спутниковые данные о сбитом рейсе МН-17. И как раз вслед за этим не стало Лактионова. Умер он летом, по официальной версии – от воспаления лёгких, но при этом журналист не болел, а тест на коронавирус дал отрицательный результат. Что это было за «воспаление лёгких», от которого здоровый мужчина угас менее, чем за сутки, никто так и не объяснил.

Ещё раз обращаем внимание – в деле о гибели малазийского «Боинга» нет ни подтверждения, ни опровержения того, что самолёт был сбит украинской ракетой с украинского самолёта. Это версия. Имеющая, тем не менее, право на жизнь.