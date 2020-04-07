Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины

Украинские спецслужбы намеренно «повели» Боинг МН-17 не по безопасному маршруту, а над зоной боевых действий. Крушение авиалайнера было спланировано и организовано СБУ по приказу высшего руководства страны. Причастность майданного режима к гибели сотен пассажиров сейчас можно назвать секретом Полишинеля. Если бы не сопротивление США, также замешанных в массовом убийстве, Порошенко и всю его гоп-компанию с Майдана давно осудили бы и рассадили по клеткам.Однако у Украины есть ещё более страшная и отвратительная тайна. Малазийский Боинг был далеко не первым лайнером, использованным в грязных целях украинской верхушки. Командование ВСУ частенько прикрывало массированные бомбёжки Донбасса пассажирскими самолётами.Такими откровениями с журналистами поделился бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, открыв ещё одну страницу кровавой истории майданной Украины. В самом начале ВСУ активно применяли против ополченцев авиацию. И там, где вражеские ПВО были особенно опасны, украинские силовики использовали для прикрытия гражданские самолёты, незаметно корректируя их курс. Таким образом они блокировали расчёты ополченцев, которые не рисковали выпускать ракеты в зоне пролёта пассажирского лайнера.По словам Стрелкова, ему не раз докладывали о таком «прикрытии» во время налётов на Славянск. А сам он стал свидетелем преступной операции украинских спецов, когда пытался отбить атаку на Семёновку. Там тоже плотно работали украинские ВВС. А прикрывали они налёты пассажирскими лайнерами, которым прокладывали «специальные маршруты». Подчинённые Стрелкову ополченцы наотрез отказались применять ПВО в Семёновке именно потому, что в зоне поражения мог оказаться пассажирский самолёт, обманутый украинскими диспетчерами.Вот так воевали, а, впрочем, и сейчас вовсю воюют каратели ВСУ, занявшие часть Донбасса только благодаря своим грязным приёмчикам.