Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой

Вопрос "кто уничтожил пассажирский лайнер?" мы пока что подвинем в сторону. Ибо на эту тему понаписано уже много томов. Мы сейчас поговорим о странностях самого расследования, которые нам дают, по мнению эксперта, результаты прямо мистические. А именно.

Голландская комиссия, если ей верить, обнаружила в останках лайнера поражающие элементы ракеты «Бук». Это такие двутавры, коими начинается боевая часть ракеты. Голландцы изучили химический состав этих двутавров и выяснили, что они сделаны из инструментальной, то есть особо жесткой стали. И этот состав голландская комиссия указывает в своих документах. Однако, та же комиссия обнародовала фото этих двутавров. А на фотографиях они оказались сплющенными, расплющенными. А это, по мнению Юрия Антипова, уже ни в какие ворота! Инструментальная сталь при мощном ударе, скажем, о броню может расколоться, но ни никак не расплющиться. А учитывая, что лайнер сделан практически целиком из мягкого алюминия, то эти поражающие элементы должны бы были сохранить свою форму. Но на фото мы видим то, что видим.

- Как понимать такую загадку? - спросил я Юрия Николаевича.

- Полагаю, что химанализ комиссия взяла с реальных поражающих элементов, которые предоставили либо украинцы, либо финны. А кусочки металла, что мы видим на фото, взяты невесть откуда. У меня есть снимки погибшего командира лайнера. Командир находился буквально в двух метрах от центра взрыва бука (по утверждению голландцев). И его тело должно представлять решето от поражающих элементов, которых в «Буке» десятки тысяч. Но тело командира целое, как и тело второго пилота. А эти снимки сделаны патологоанатомом.

Такие странные элементы якобы обнаружила голландская комиссия в обломках Боинга

- Но откуда взялись сплющенные элементы? Это фальшивка, которую сделал из мягкого металла сельский кузнец по чьему-то заказу?

- Это вопрос на совести голландских экспертов. Всякие найденные кусочки металла должны быть заактированы. Где их нашли, кто их нашёл, кто при этом присутствовал, по какой траектории они проникали в тела и конструкцию самолёта и т. д. Но... в первую очередь, они должны быть в телах пилотов, ибо согласно голландской версии «Бук» взорвался слева от пилотской кабины. А их нет!

И это не единственная загадка от голландской комиссии, за работой которой тщательно следит наш эксперт. Юрий Николаевич уверен, что подобных загадок голландцы нам еще предоставят.

Фото сомнительных элементов Бука

От себя добавлю, что следственная работа со стороны голландцев с первых дней велась очень халтурно. Я видел, как торопливо, а потому небрежно собирали они по полям останки лайнера. И множество элементов «Боинга», оставшихся после этого собирания, растащили себе в хозяйство местные жители. Даже спустя четыре года, когда я опять вернулся на место трагедии, то отыскал по кустам еще немало всяческих деталей от самолета. Иные размерами с мой рост. Посему я абсолютно согласен с экспертом, что доверять голландцам в этом расследовании нельзя.