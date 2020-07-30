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Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт

30 июля 2020, 00:05  •  73 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы
Киев продолжает заниматься созданием несуществующих фактов по малайзийскому "Боингу", рухнувшему над Донбассом в 2014 году. Такое заявление сделал военный корреспондент Семен Пегов.
Эксперт отметил, что у следственной стороны, которую возглавляют Нидерланды, до сих пор отсутствует доказательная база по громогласным заявлениям по мифическому использованию "Буков" российской стороной.
Ранее авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что в 2014 году на восток Украины якобы планировалась переброска двух ЗРК "Бук", однако один из комплексов пришлось оставить из-за того, что не получилось найти тягач. А если бы план сработал, то могли погибнуть тысячи людей.
По словам Пегова, такого рода заявления являются однотипной "шестилетней мантрой". То и дело появляются различного рода аудиозаписи, при расшифровке которых напрашиваются совершенно иные выводы. Нередко вдруг находятся новые "Буки", которые никто не довез.
"Ну так и что? Как то, что он не доехал, доказывает чью-либо вину?", – вопрошает эксперт.
Пегов отметил: нет окончательной уверенности в том, что самолет сбил именно "Бук", а не модернизированная "Печора" ВСУ. Сторона обвинения в принципе не учитывает свидетельские показания, а клеветнические измышления вокруг трагедии – не что иное, как попытка отвести внимание от действительных виновников произошедшего, сообщает НА "Харьков".
Ранее техэксперт Дмитрий Конаныхин заявлял, что "Боинг" могли сбить ВСУ по наводке украинской радиотехнической станции "Кольчуга".

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