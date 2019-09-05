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Малайзия ждет Путина в гости: Премьер Махатхир Мохамад заявил, что был бы рад российскому президенту

05 сентября 2019, 09:09  •  87 • Политика
Махатхир Мохамад в преддверии встречи с российским президентом заявил, что был бы рад визиту российского лидера в Малайзию. В таком случае, по словам премьера, стороны могли бы продолжить начатый диалог.
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад признался перед встречай с российским президентом Владимиром Путиным, что бы бы рад его визиту в Малайзию.
"Мы были бы очень рады принять президента Путина" - цитирует РИА Новости Мохамада, который добавил, что это дало бы возможность продолжить начатый диалог.
3 сентября Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ.
Отмечалось, что российский президент 5 сентября встретится с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

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