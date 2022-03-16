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Малайзия присоединилась к иску против России по делу МН17. Но есть условие

16 марта 2022, 17:15  •  61 • В мире
Власти Малайзии заявили, что выступают за открытый судебный процесс по резонансному делу.
Власти Малайзии объявили, что страна присоединяется к международному иску по делу МН17. Инициированный Австралией и Нидерландами иск подразумевает судебное разбирательство в отношении России по катастрофе, произошедшей с "Боингом", а также выплату компенсаций.
При этом, указали в Малайзии, процесс должен основываться на доказательствах. Как подчеркнул местный министр транспорта Ви Ка Сионг, необходимо добиться справедливости для семей погибших, включая 43 граждан Малайзии, находившихся на борту самолёта.
Он добавил, что судебный процесс должен быть открытым и прозрачным, убедительным и заслуживающим доверия.
Напомним, что трагедия с самолётом рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года. Жертвами крушения стали 298 человек.
Международное следствие винит в случившемся Россию, при этом представители нашей страны неоднократно обращали внимание на спорный характер выводов следствия и указывали на безосновательность аргументов обвинения, напоминает "РИА Новости".

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