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Малайзия пригрозила Европе переходом на российские самолеты за отказ от пальмового масла

03 ноября 2019, 19:54  •  130 • Политика
Малайзия может отказаться от закупок самолётов в Европе в пользу аналогов из России, если Евросоюз реализует планы ограничения экспорта пальмового масла из Малайзии. Об этом заявил малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад.
"Если вы будете снижать или ограничивать наш импорт, мы предпримем аналогичные меры и прекратим покупать ваши товары", - пригрозил он. По его словам, Малайзия в таком случае будет закупать самолёты в России, а не в Европе.
Заявление Махатхира Мохамада было сделано в ходе делового инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Политик подчеркнул, что АСЕАН готова ответить на любые угрозы "единым фронтом".
АСЕАН обладает очень большим рынком, но в то же время не хочет торговых войн, подчеркнул Мохамад. Тем не менее организация готова ответить на все негативные шаги, которые могут предпринять в её отношении, отметил глава малайзийского правительства.

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