Малайзия пригрозила Европе переходом на российские самолеты за отказ от пальмового масла

"Если вы будете снижать или ограничивать наш импорт, мы предпримем аналогичные меры и прекратим покупать ваши товары", - пригрозил он. По его словам, Малайзия в таком случае будет закупать самолёты в России, а не в Европе.

Заявление Махатхира Мохамада было сделано в ходе делового инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Политик подчеркнул, что АСЕАН готова ответить на любые угрозы "единым фронтом".

АСЕАН обладает очень большим рынком, но в то же время не хочет торговых войн, подчеркнул Мохамад. Тем не менее организация готова ответить на все негативные шаги, которые могут предпринять в её отношении, отметил глава малайзийского правительства.