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Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing

28 июня 2019, 20:39  •  146 • Политика
МИД Малайзии считает незавершённым расследование по крушению MH17. Ведомство потребовало представить веские доказательства вины подозреваемых, иначе страна не признает следствие завершённым.
В Малайзии назвали незавершённым расследование дела о крушении Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Глава МИД страны Сайфуддин Абдулла заявил, что не было представлено убедительных доказательств в причастности подозреваемых к трагедии.
Министр подчеркнул, что Малайзия не признает расследование катастрофы завершённым, пока не будут предъявлены веские доказательства вины людей, которых обвинила Совместная следственная группа (ССГ). Речь идёт о трёх гражданах России и одном украинце, которым ССГ предъявила обвинения в уничтожении самолёта.
"Мы не видим чётких и убедительных доказательств того, что лица являются виновными в крушении самолёта", - цитирует ФАН слова главы МИД Малайзии.
Авиалайнер Boeing рейса MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года во время пролёта над Донбассом. В результате катастрофы погибло 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Единственной стороной, располагавшей подобным типом вооружения в Донбассе, были Вооружённые силы Украины. Однако это не помешало Киеву обвинить в произошедшем Россию и ополченцев. Запад, ещё до завершения расследования, также заранее назначил Москву виновницей инцидента.

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