«Малая Нобелевская премия»: российский школьник рассказал, за что получил призовое место на научном конкурсе в США

17-летний ученик лицея МИФИ Роман Николаенко в разговоре с RT рассказал, за что ему присудили первое место в конкурсе научных проектов Intel ISEF в Пенсильвании. Завоевать «малую Нобелевку» молодому человеку помогло оригинальное изобретение. На разработку устройства ушёл год. С помощью него можно проводить опыты, подобные тем, что ставят на Большом адронном коллайдере. В планах у Романа получить настоящую Нобелевскую премию, но прежде он хочет поступить в университет и заняться научной карьерой в родном вузе.

В беседе с RT Николаенко рассказал, что в основе его изобретения — технология регистрации так называемых широких атмосферных ливней, то есть каскадов вторичных заряженных частиц, которые образуются при взаимодействии космических лучей с ядрами атомов. Чёрный чемодан, в который изобретатель поместил устройство, в десять раз меньше, чем существующие на сегодняшний день в мире прототипы. Благодаря мобильности и компактности изобретения устройство может быть полезно при проведении опытов, для которых сейчас используют габаритные установки.

— Какова практическая значимость вашего изобретения?

— Поскольку широкий атмосферный ливень является результатом столкновения частиц космического излучения с атмосферой Земли, это явление аналогично тем, которые человек пытается создавать на ускорителях и коллайдерах. Изучение подобных явлений даёт нам уникальную возможность проводить такие же эксперименты, что и на ускорителях, но без огромных затрат на их постройку.

— Каковы недостатки прототипов, которые есть уже сейчас?

— Недостаток заключается в том, что они достаточно громоздкие и стационарные. А устанавливать крупные системы становится всё труднее и труднее. Поэтому для решения такой проблемы было предложено разработать портативные модули, которые можно разместить на любой местности.

— Как долго вы занимались разработкой?

— Год ушёл на всё. Примерно полгода заняла разработка технологии, первые попытки собрать прототипы. Сама сборка по готовой технологии заняла месяца два.

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— Сколько денег у вас ушло на сборку?

— Некоторые детали мне предоставляла лаборатория, они заводского производства, а те части, что покупал я, стоили очень даже дёшево. Полагаю, где-то меньше 5 тыс. рублей.

— Верили ли вы в свою победу?

— Разумеется, верил. Без этого нельзя участвовать в соревнованиях. Близкие очень обрадовались, когда узнали, что я не просто участвовал, но даже занял призовое место.

— В вашей семье кто-то ещё занимается наукой?

— Серьёзной фундаментальной наукой — никто. Я первый.

— Этот конкурс называют малой Нобелевской премией, поскольку более 20 будущих нобелевских лауреатов становились его призёрами в школьном возрасте. Хотели бы вы получить Нобелевскую премию?

— Конечно, хотел бы. Я думаю, что в случае, если я удостоюсь такой премии, это будет результатом участия в развитии какой-либо теории, связанной с современными фундаментальными представлениями о строении мира. Например, с Теорией струн (направление физики, которое изучает динамику взаимодействия одномерных протяжённых объектов — квантовых струн. — RT).

— Каковы ваши планы на будущее?

— В первую очередь поступить, отучиться и окончить университет, а затем, я думаю, продолжить работать в этой же сфере, например, в МИФИ.