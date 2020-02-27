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Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"

27 февраля 2020, 01:54  •  90 • Политика
Президент России Владимир Путин прокомментировал качество телепередачи "Пусть говорят" после жалобы учителей на неё. Малахову и его "наследникам" стоит взять на заметку. "Действительно, иногда это... У меня, к сожалению или к счастью, нет времени смотреть всё это", - сказал российский лидер.
Учителя пожаловались президенту России Владимиру Путину на ток-шоу "Пусть говорят", в котором женщина пригласила четырёх мужчин, чтобы с помощью ДНК установить отцовство. Глава государства дал свою оценку телепередаче.
Действительно, иногда это... У меня, к сожалению или к счастью, нет времени смотреть всё это, - прокомментировал президент России.
Тем не менее он выразил глубокую солидарность с учителями по поводу их возмущения содержанием и качеством телепрограммы. Глава государства подчеркнул, что понимает, о чём они говорят.
Я не смотрю, но люди-то смотрят. Я понимаю, о чём они говорят, и я с ними солидарен, - цитирует Владимира Путина медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Напомним, что передача "Пусть говорят" уже давно вызывает множество вопросов со стороны российской общественности. Так, в одной из последних выпусков передачи показали непристойное видео из ночного клуба.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175

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