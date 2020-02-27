Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"

Учителя пожаловались президенту России Владимиру Путину на ток-шоу "Пусть говорят", в котором женщина пригласила четырёх мужчин, чтобы с помощью ДНК установить отцовство. Глава государства дал свою оценку телепередаче.

Действительно, иногда это... У меня, к сожалению или к счастью, нет времени смотреть всё это, - прокомментировал президент России.

Тем не менее он выразил глубокую солидарность с учителями по поводу их возмущения содержанием и качеством телепрограммы. Глава государства подчеркнул, что понимает, о чём они говорят.

Я не смотрю, но люди-то смотрят. Я понимаю, о чём они говорят, и я с ними солидарен, - цитирует Владимира Путина медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Напомним, что передача "Пусть говорят" уже давно вызывает множество вопросов со стороны российской общественности. Так, в одной из последних выпусков передачи показали непристойное видео из ночного клуба.

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175