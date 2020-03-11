Мал и дорог: вместо Ярославля премьер поедет в Переславль-Залесский

Премьер-министр решил скорректировать свою ближайшую региональную поездку. По информации источников «Известий» в правительстве, Михаил Мишустин отправится 13 марта не в столицу Ярославской области, а в Переславль-Залесский. В тот же день глава кабмина посетит и Кострому. Решение о командировке сразу в два региона, по мнению экспертов, связано с необходимостью улучшать социально-экономическую ситуацию на местах. Это особенно актуально для малых городов — их население за последнее десятилетие сократилось примерно на 10%, и пока остановить негативную тенденцию не удалось, констатируют эксперты.

Первая точка пятничного маршрута, по данным источников «Известий», Переславль-Залесский, где будут обсуждаться социально-экономические вопросы.

Из малых городов в правительство регулярно приходят жалобы на отсутствие инфраструктуры: нет ни благоустроенных игровых площадок, ни парков. Не решая такие вопросы, невозможно побороть главную проблему таких населенных пунктов — остановить отток населения.

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН в конце прошлого года подготовил исследование о проблемах малых городов. По данным ученых, на 90% площади страны сокращение численности населения не прекращалось фактически с начала 1990-х. Один из авторов научного труда президент Российского общества социологов Михаил Черныш в разговоре с «Известиями» пояснил: в России эта проблема стоит особенно остро в малых городах.

— Некоторые города уже скоро исчезнут с карты. За последние десять лет в среднем отток населения в малых городах составил 10%. Это происходит из-за закрытия школ, клиник, фельдшерских пунктов. Приходится переезжать в города крупнее, и такая тенденция касается в основном молодежи, — сказал «Известиям» эксперт.

Для исправления ситуации в России был организован конкурс лучших проектов городской среды. Минстрой разыгрывает между субъектами 10 млрд рублей на создание нового облика поселения. Среди потенциальных участников — 963 малых города, что составляет 86% от всех агломераций в стране, а на их территориях проживают 29,5 млн человек.

Долгое время малые города иначе как провинцией не называли, и отношение к ним было соответствующее, считает директор одной из крупных федеральных риелторских компаний Ильдар Хусаинов.

— Когда о проектах создания комфортной городской среды в малых городах говорят на федеральном уровне и эти проекты становятся стартовой площадкой для новых тенденций в создании комфортных условий для жизни, это гарантирует, что у малых городов есть будущее и интерес к ним будет только расти, — сказал «Известиям» эксперт.

По его мнению, сейчас в России наблюдается трансформация от удовлетворения основных потребностей на той или иной территории до формирования комфортной среды, в которой действительно хочется жить. И отклик на это уже ощущается: люди всё чаще выбирают не просто удобные квартиры и дома, а в целом удобную среду для жизни.

После Переславль-Залесского премьер отправится в Кострому, где запланированы осмотр социальных объектов и совещание о развитии регионов.

В феврале премьер-министр поручил кабмину самостоятельно посещать регионы и докладывать о ситуации в них, особенно о проблемных вопросах. Сам Мишустин ранее успел побывать в Новгородской и Курганской областях.