Максимум за время пандемии: в Москве за сутки от COVID-19 скончались 114 человек

В Москве число летальных исходов от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, возросло на 114 человек, что стало максимумом за всё время пандемии, сообщили в оперативном штабе. За минувшие 24 часа в столице было выявлено 6 723 новых случая COVID-19. Всего в России за сутки зарегистрировали 20 538 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 728 человек, 599 пациентов скончались. Власти ещё трёх российских регионов приняли решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан, работающих в таких сферах как образование, здравоохранение, транспорт, общепит и ряде других.

В России за прошедшие сутки было выявлено 20 538 новых случаев коронавирусной инфекции, большинство — в Москве (6 723), Московской области (2 608) и Санкт-Петербурге (1 298). За это время в стране выздоровели 12 728 человек, 599 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Как сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, в Москве за сутки скончались 114 человек, что стало максимумом за всё время пандемии.

За сутки по выздоровлении в столице были выписаны 4 018 пациентов. За всё время в городе умерли 22 086 человек с коронавирусом.

Общее число зарегистрированных в РФ случаев коронавируса достигло 5 451 291, с начала пандемии умерли 133 282 человека, 4 956 714 пациентов выздоровели. Согласно данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 148,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице нет проблем с вакцинацией от коронавируса, добавив, что вакцины в городе хватает.

«Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объёме — и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что количество людей, которые записываются на вакцинацию в столице, кратно увеличилось. В пятницу, 25 июня, по его словам на прививку от COVID-19 записались 86 тыс. человек.

«Вот этот объём нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить ещё около 2 млн человек, которые сделали вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», — подчеркнул градоначальник.

Тем временем была опубликована обновлённая инструкция к вакцине от COVID-19 «Спутник V», где, в частности, появились новые рекомендации по вакцинации беременных. В инструкции говорится, что применять препарат при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В инструкции уточняется, что опыт клинического применения препарата «Гам-КОВИД-Вак» при беременности отсутствует.

«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства», — говорится в рекомендациях.

Также отмечается, что применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

Напомним, 25 июня Министерство здравоохранения России заявило о снятии противопоказания для вакцинации беременных от COVID-19 препаратом «Спутник V». Глава ведомства Михаил Мурашко подчеркнул, что, таким образом, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжёлого течения заболевания.

Штамм «дельта»

В Роспотребнадзоре сообщили подробности о новом штамме коронавируса «дельта». Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что пока сложно сказать, насколько он опасен, ясно только, что штамм «дельта» более заразный.

«Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», — уточнила специалист.

Как рассказала Пшеничная, резкие подъёмы заболеваемости COVID-19 в России могут возникнуть именно из-за возможного распространения штамма «дельта» в случае несоблюдения противоэпидемических мер.

В свою очередь официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала тревожной ситуацию с новым штаммом COVID-19.

«Штамм «дельта» поражает очень много клеток, человек (инфицированный этим штаммом. — RT) может заразить больше людей и гораздо быстрее...», — рассказала она, добавив, что вирус «набирает обороты».

АГН «Москва»

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Представитель ВОЗ подчеркнула необходимость вакцинации для снижения возможностей передачи вируса и вероятности перенести заболевание в тяжёлой форме.

Обязательная вакцинация отдельных групп граждан

Тем временем ещё несколько российских регионов приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых групп населения.

Так, в Брянской области, согласно постановлению главного санитарного врача региона Людмилы Трапезниковой, вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19 необходимо провести до 1 октября, а вторым компонентом — не позднее 15 ноября. Мера распространяется на граждан, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях и у индивидуальных предпринимателей в следующих сферах: торговля, общепит, транспорт, образование, здравоохранение и ряде других.

АГН «Москва»

© Мобильный репортер

Аналогичное решение приняли и власти Бурятии. Там обязательная вакцинация распространяется в том числе на работников медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, транспорта, транспортных узлов и ЖКХ, сферы услуг. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат студенты и люди старше 65 лет.

О введении обязательной вакцинации ряда граждан заявили и в Роспотребнадзоре Республики Алтай.

«Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины», — рассказал представитель ведомства.