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Максимум с начала года: в России выявили 27 550 новых случаев COVID-19

07 октября 2021, 13:50  •  75 • В России
За сутки в России зафиксировано 27 550 новых случаев коронавирусной инфекции — это максимальный показатель с 31 декабря 2020 года. При этом за минувшие 24 часа 20 330 человек выздоровели, 924 скончались. Между тем в Узбекистане запущено производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В то же время директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что до конца 2022 года планируется начало клинических испытаний единой вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

В России зафиксирован максимальный с начала года показатель суточного прироста новых заболевших с диагнозом «коронавирусная инфекция» — 27 550 человек. При этом 9,1% из них не имели клинических проявлений болезни. В последний раз большее количество новых случаев коронавируса за сутки было зафиксировано 31 декабря 2020 года — 27 747.

Наибольшее количество эпизодов COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве (5404), Санкт-Петербурге (2418) и Подмосковье (1454), а также в Самарской (644), Нижегородской (621), Воронежской (604) областях, республике Башкортостан (578), Свердловской области (539), Пермском крае (527) и Ростовской области (515).

При этом за минувшие 24 часа в стране были выписаны по выздоровлению 20 330 человек, 924 пациента умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 690 110 человек, из них полностью выздоровели 6 799 230. Количество летальных исходов достигло 213 549.

Согласно данным Роспотребнадзора, за всё время в России выполнено свыше 195 млн тестов на коронавирус, в том числе 550 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются почти 1,4 млн человек.

Между тем на федеральном уровне не планирую вводить меры по стимулированию граждан к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовём их коронавирусные полномочия, с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьёзной активизации темпов вакцинации населения», — сказал Песков.

При этом он отметил, что в каждом субъекте РФ «дела обстоят по-разному».
«Но, в любом случае, всем нужно предпринимать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей», — добавил официальный представитель Кремля.

Единая вакцина от гриппа и COVID-19

 

Как сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, в конце 2022 года в центре планируется начать клинические испытания единой вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа.

«Технологическая платформа для этого уже создана, но клинические испытания ещё не начались. Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдём к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и, соответственно, S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года», — цитирует его газета «Известия».

По словам Гинцбурга, основой технологической платформы будущего препарата является гибридная вакцина против ротавирусов. При этом параллельно в НИЦЭМ имени Гамалеи ведётся разработка препарата против различных вариантов коронавирусной инфекции.

В свою очередь главный научный сотрудник центра Виктор Зуев подчеркнул, что необходимость создания единой вакцины от COVID-19 и гриппа обусловлена тем, что одновременное инфицирование этими заболеваниями значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и его летальность.

24 сентября главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила о начале сезона гриппа в России. Между тем заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в интервью RT указывал, что регулярная вакцинация, в частности от гриппа, может вызвать эффект тренированного иммунитета и позволить организму защититься от коронавирусной инфекции.

Помимо этого, в компании «Институт стволовых клеток человека» сообщили, что рассматривают возможность создания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа.

«Спутник V» в Узбекистане

В Узбекистане запущено производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В пресс-службе узбекского лидера отметили, что в начале беседы глава государства поздравил российского лидера с днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному российскому народу — мира и дальнейшего процветания. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет.

«С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

В декабре 2020 года в Узбекистан поступили образцы «Спутника V». Спустя пару месяцев, в феврале, отечественная вакцина от COVID-19 была сертифицирована властями республики. В июле заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев рассказал, что в Узбекистане «планируется приступить к выпуску вакцины в ближайшее время». При этом уже в конце месяца на мощностях предприятия Jurabek Laboratories были произведены первые партии «Спутника V».

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