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Максимум с 31 января: в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса

19 июня 2021, 14:05  •  35 • В России
За прошедшие 24 часа в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель суточного прироста заболевших с 31 января. За день полностью выздоровели 10 684 человека, 466 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. В Москве вторые сутки подряд фиксируется рекордное количество заболевших с начала пандемии — 9120 новых случаев. На этом фоне в столичной мэрии рассказали о планах увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19 до 24 тыс.
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

За прошедшие сутки в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса. В то же время полностью выздоровели 10 684 человека, 466 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 299 215 случаев коронавируса. Зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека. Число активных случаев заболевания составляет 308 961.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 144,8 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 473 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 596 906 человек.

Лидером по числу выявленных за сутки случаев остаётся Москва — 9120 заболевших. Второй день подряд в столице фиксируются рекордные показатели. По данным оперштаба, за сутки госпитализированы 1745 человек, скончались 76 пациентов. На ИВЛ находятся 598 человек.

На фоне сложившейся ситуации в Москве планируют увеличить до 24 тыс. число коек для лечения пациентов с COVID-19, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«К настоящему моменту в столице развёрнуто почти 17 тыс. коек. Приём пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территориях восьми городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд планируем нарастить до 24 тыс.», — заявила Ракова.

Она пояснила, что дополнительные койки развернут в московских многопрофильных клиниках и федеральных центрах. В частности, речь идёт о ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, ГКБ №24 и родере на территории клиники, клинической больнице Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, ГКБ №51, госпитале для ветеранов войн №3 и родере на территории больницы, Федеральном научно-клиническом центре ФМБА, ГКБ №17 с родером, детской инфекционной больнице №6 и ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого.

Кроме того, в Москве откроются ещё два обсерватора для пациентов с лёгким течением COVID-19. В мэрии пояснили, что они предназначены для людей, которые по разным причинам не могут самоизолироваться дома. Теперь в столице будет действовать пять таких учреждений. В общей сложности они смогут принять около 600 взрослых и почти 50 детей.

Показания к вакцинации

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией при наличии антител к S-белку или к большей его части.

«При наличии определённого уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни уханьским штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина «Спутник V», ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями — от Британии до Индии», — сказал Гинцбург.

Учёный также высказался о противопоказаниях и особенностях вакцинации в разных ситуациях. В частности, он призвал пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями вакцинироваться.

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, бронхиальная астма и гепатит С не являются основанием для отвода от вакцинации. Однако при крапивнице и конъюнктивите в остром состоянии прививаться нельзя, отметил учёный.

Гинцбург также выразил мнение, что онкологическое заболевание не является противопоказанием для вакцинации. Вместе с тем он предупредил, что химиотерапия может помешать формированию антител.

«Если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков — то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть, в первую очередь — образования антител, не будет», — пояснил Гинцбург.

Кроме того, учёный заявил, что введение вакцины «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — сказал Гинцбург. Он подчеркнул, что оба компонента вакцины сделаны на основе аденовирусов, давно появившихся в человеческой популяции.

«За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 млрд. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде лёгких, в различной степени, ОРЗ», — пояснил учёный.

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