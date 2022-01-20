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Максимум с 27 ноября: в России выявили 33 899 новых случаев COVID-19

20 января 2022, 13:45  •  44 • В России
За минувшие сутки в России выявили 33 899 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало максимальным показателем с 27 ноября. Главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала о действиях при первых признаках заболевания штаммом «омикрон». Между тем в Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация снижает риск инфицирования COVID-19.
 
Gettyimages.ru © Pavel Pavlov/Anadolu Agency
 

В России за минувшие сутки выявлено 33 899 новых случаев заболевания коронавирусом — максимум с 27 ноября (тогда суточный прирост составил 33 946). Полностью выздоровели 22 920 человек, 698 пациентов умерли.

Наибольшее число новых эпизодов зафиксировано в Москве (8795), Санкт-Петербурге (4382), Московской (2626) и Нижегородской областях (881) и Краснодарском крае (730). Во всех остальных субъектах РФ количество новых случаев не превысило 700.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 10 899 411. С начала пандемии в России вылечились 9 925 855 человек, от осложнений умерли 323 376 пациентов.

Согласно данным Роспотребнадзора, за всё время в России было проведено более 247,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Под наблюдением медиков остаются более 1 млн человек.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19 сообщил, что штамм «омикрон» пришёл в Россию. Как отметила в ходе заседания вице-премьер Татьяна Голикова, в 42 регионах страны по состоянию на утро 18 января было выявлено 1682 случая заболевания этой мутацией SARS-CoV-2.

На этом фоне главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала о лечении при первых признаках этого штамма, она также указала на схожесть симптомов с ОРВИ. Специалист рекомендовала пить много воды, принимать жаропонижающие и противовирусные препараты.

«Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день», — цитирует её ТАСС.

Специалист также попросила воздержаться от бесконтрольного приёма антибиотиков: «Настоятельно всем рекомендую отказаться от самолечения антибиотиками».

По словам Сметаниной, следует вызвать врача, если температура выше 38 держится больше трёх дней.

Также на russian.rt.com До семи дней: Голикова сообщила о сокращении срока карантина по COVID-19

В свою очередь, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в интервью радио Sputnik напомнила, что вакцинация значительно снижает риск инфицирования коронавирусом.

«Предварительные данные говорят о том, что всё-таки этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию тем, кто ещё не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться», — сказала она.

Пока нельзя однозначно утверждать, что инфицирование «омикроном» реже приводит к тяжёлой форме заболевания COVID-19, подчеркнул директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. 

«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60—80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что привитых «Спутником V» данная проблема, вероятно, не коснётся. При этом накануне в эфире телеканала «Россия 24» Александр Гинцбург заявил, что эта вакцина не нуждается в модификации под новые мутации SARS-CoV-2, в том числе «омикрон». 

«Но технологии, которые позволили бы создавать вакцину, которая одновременно будет защищать от различных, далеко стоящих от себя по иммунологическим свойствам возбудителей COVID-19, — такие технологии, конечно, надо иметь», — пояснил директор НИЦЭМ им. Гамалеи, добавив, что ведётся работа в этом направлении.

По словам Гинцбурга, научных предпосылок к тому, чтобы пандемия коронавирусной инфекции завершилась на «омикроне», нет: «Это будет очень долго, до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения земного шара».

Аналогичную точку зрения высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения «омикрона» существует вероятность появления новых вариантов», — заявил он.

С начала пандемии зафиксировано свыше 334 млн случаев заболевания, больше всего — в США (67,6 млн), Индии (37,9 млн), Бразилии (23,2 млн), Великобритании (15,5 млн) и Франции (14,3 млн). Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 5,5 млн человек.

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